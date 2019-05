ilfoglio

(Di domenica 5 maggio 2019) Si perde tempo, e come ripete spesso il ministro Tria: "unoche resta alto per un lungo periodo di tempo rappresenta un costo elevato per lo sviluppo dell'economia". E' necessario invertire la ...

zazoomnews : Invocare l’aiuto della Bce per calmare lo spread è un alibi per non affrontare problemi autoindotti - #Invocare #l’… - zazoomnews : Invocare l’aiuto della Bce per calmare lo spread è un alibi per non affrontare problemi autoindotti - #Invocare #l… - zazoomblog : Invocare l’aiuto della Bce per calmare lo spread è un alibi per non affrontare problemi autoindotti - #Invocare #l… -