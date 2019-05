calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019)– Stagione negativa ma anche sfortunata per l’attaccante francese delOusmane, il calciatore nella partita di ieri contro il Celta Vigo ha riportato “unal bicipite femorale destro confermato dallo staff medico del club”, si legge in una nota sul sito ufficiale dei blaugrana. Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo nel match di campionato perso 2-0, al suo posto Collado In giornata previsti “ulteriori controlli – si specifica – per scoprire l’esatta entità della lesione”. Al momento sembra difficile un recupero per la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloper l’attaccante del...

CalcioWeb : Infortunio #Dembelé, problema muscolare per l'attaccante del #Barcellona - TamoLeodeAraujo : @DonBastiano4 Secondo me Dembélé li vale, si deve ancora riprendere da dopo l' infortunio - ricardorubio44 : #GuangzhouRF: Torna Dembélé dopo un paio di settimane di stop per un infortunio. C'è Tosic in difesa (Dia Saba in t… -