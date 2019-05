2-2 col Sassuolo | Frosinone in serie B

Video/ Fiorentina Sassuolo - 0-1 - : highlights - Berardi - colpaccio al Franchi - Serie A - : Video Fiorentina Sassuolo, risultato finale 0-1,: un gol di Berardi basta ai neroverdi per vincere in casa dei viola e sorpassarli in classifica in Serie A

colpo grosso del Sassuolo - contro la Fiorentina decide Berardi : i viola si confermano in piena crisi [FOTO] : 1/11 Marco bucco/LaPresse ...

Fiorentina-Sassuolo in…pillole : gol e spettacolo nei precedenti : “Il discorso salvezza si fonde con il discorso maturità. Se siamo maturi come con Chievo, Parma, Lazio e Udinese arriveremo alla salvezza velocemente e la squadra sarà maturata. Se non lo facciamo la salvezza arriverà in ritardo“. Queste le parole del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi circa la partita contro la Fiorentina, undicesima in classifica, una posizione sopra i neroverdi. Dopo l’amara sconfitta in semifinale ...

Diretta/ Lazio Sassuolo - risultato 0-0 - streaming video tv : Luis Alberto pericoloso : Diretta Lazio Sassuolo streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live del posticipo per la 31giornata di Serie A.

Serie A femminile - Juventus k.o. col Sassuolo. Campionato riaperto : Clamoroso al Mirabello di Reggio Emilia! La Juve che solo due giorni fa si era aggiudicata la supersfida dello Stadium contro la Fiorentina, davanti ad oltre 40mila spettatori,, perde contro il ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Problema psicologico - è colpa mia' : L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato dopo il ko con la Samp ai microfoni di Sky Sport: 'Il problema del Sassuolo non è tattico o tecnico, ma psicologico. Non riusciamo ad avere continuità mentale, questo dipende anche dall'allenatore. Fin quando sarà così alterneremo prestazioni ...

Quaglia-gol - la Sampdoria batte il Sassuolo con uno spettacolare 5-3 : Si è chiuso con un 3 a 5 la spettacolare sfida delle 15 tra Sassuolo e Sampdoria. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta la Sampdoria si è riscattata alla grande al Mapei Stadium grazie alle reti del tridente Defrel, Quagliarella e Linetty. Così la squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto il rilancio in

Sampdoria - Giampaolo vuole ripartire : ''col Sassuolo test per la nostra autostima'' : GENOVA - La sconfitta con l'Atalanta ha rallentato la rincorsa all'Europa. Per Giampaolo però non l'ha azzerata. Secondo lui il campionato è ancora lungo, le chance per coronare il sogno ci sono, il ...

Giampaolo : 'col Sassuolo gara complicata' : 'Noi dobbiamo cercare di acquisire quella consapevolezza che l'Atalanta possiede per il cammino fatto in queste ultime stagioni e la gara con il Sassuolo cade a fagiolo: detto questo, non bisogna ...

Napoli pareggia 1-1 col Sassuolo : Finisce con un pareggio per 1-1 l'incontro al Mapei stadium tra Sassuolo e Napoli grazie a due reti messe a segno da due dei leader delle rispettive squadre, Berardi e Insigne. Per le due compagini era difficile trovare motivazioni. Il Napoli va così a 57 punti, ormai a 18 dalla Juve capolista, dopo aver ha archiviato ogni speranza di scudetto e con un margine di 6 sul Milan terzo, che appare sufficiente per garantirsi la piazza d'onore. Il ...

Il Napoli ha solo pareggiato col Sassuolo - mica sta perdendo col Cesena : Un altro inutile psicodramma Trovo quanto meno bizzarro che nel giro di due settimane si sia passati da “che ce ne fotte del secondo posto” al panico più assoluto di farsi sfuggire lo stesso secondo posto. — Andrea (@capemur) 11 marzo 2019 Cominciamo, e sarebbe il caso di dire finiamo anche, con uno status su Facebook e un tweet. Il pareggio del Napoli contro il Sassuolo ha scatenato l’ennesima ondata di malessere social e ...

Uno dei più brutti Napoli di Ancelotti. Ma Insigne si sveglia ed evita la sconfitta col Sassuolo : 1-1 : Un lampo nel buio Nel buio di una domenica che sembrava da dimenticare – e per certi versi lo è – spunta il destro di Lorenzo Insigne che approfitta di un errore in area di Magnanelli e segna a modo, sul palo lontano. È l’86 esimo di una non partita che il Napoli sta perdendo in casa del Sassuolo. Sembrava un match avviato verso la sconfitta con la squadra di Ancelotti incapace di tirare in porta dopo il gol di Berardi al ...