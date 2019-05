Zingaretti all' attacco di Conte | ' riferisca alle Camere se sta governando o no'

"Salvini dove sei?". Da Zingaretti a Renzi - opposizione all'attacco : "Salvini, dove sei? - chiede - I fatti di cronaca degli ultimi giorni ci restituiscono l'immagine di un'Italia ormai fuori controllo". E "Salvini dov'è? È ancora in Ungheria? Ci spiega cosa sta ...

Zingaretti : 'Conte si presenti alle Camere' : Lo stallo del governo è drammatico per l'Italia' dice il segretario Pd. Cosa succede dopo le europee? il governo aumenterà l'Iva come ha detto il ministro Tria oppure inizieranno i tagli alle ...

Zingaretti ha risposto alle 5 proposte di Di Maio con altre 5 proposte : Nessun dialogo con il Movimento 5 Stelle: la linea del Partito Democratico, dopo le aperture di Luigi Di Maio, è dettata dallo stesso segretario, Nicola Zingaretti, di prima mattina. E se il vicepremier mette sul tavolo cinque punti programmatici, il segretario rilancia con altrettante proposte che suonano come una chiusura ai grillini. Non c'è, infatti, nemmeno un punto, tra quelli che Di Maio mette sul tavolo, che sia raccolto da ...

Zingaretti presenta i candidati Pd alle Europee : 'Parola d'ordine è unità' : Nicola Zingaretti presenta i candidati alle Europee della lista di Pd - Siamo Europei e non risparmia attacchi al governo giallo-verde. 'Dietro questo simbolo c'è un gruppo di persone che ama l'Italia,...

"Molti candidati sono padri e madri - ma solo una è all'ottavo mese di gravidanza". Zingaretti presenta Alessia Centioni : "Molti candidati sono padri e madri, ma solo una è all'ottavo mese di gravidanza". Così Nicola Zingaretti ha presentato alla stampa Alessia Centioni, numero 12 della lista del Pd nell'Italia Centrale per le prossime elezioni europee. Il mese in realtà è il nono, il suo bambino dovrebbe nascere più o meno in coincidenza con la data del voto, andando così a fare compagnia alla sorellina di tre anni. ...

Zingaretti all'attacco : Nel governo litigi continui che bloccano l'italia : E' protagonista di 'una danza macabra sull'italia' dice il segretario del Pd presentando la lista unitaria per le europee e annuncia una battaglia durissima contro l'Esecutivo

Salva Roma - l’assessore al Bilancio : ‘Dal 2021 scricchiolio dei conti - poi ci sarà il crollo’. Zingaretti : ‘Non è favore alla città’ : “Dal 2021 il Bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo. Se non ci sarà un intervento in Parlamento al decreto Crescita e in particolare alla norma Salva Roma, lo Stato fra tre anni dovrà sopportare il buco della gestione commissariale”. È la previsione dell’assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, affidata a Il Messaggero. “Questa è la riprova di quanto l’iniziale norma proposta fosse ...

Zingaretti : 'Dalla mafia ai fascisti al voto contro questa alleanza' : Enrico Letta è convinto che l'esecutivo non cadrà sulle inchieste ma sull'economia. E così? «Ha ragione. Non cercherei mai una scorciatoia giudiziaria. Il governo ha fallito non sulle indagini. Come ...

Matteo Salvini svela la vergogna di Pd e Nicola Zingaretti : 'Quello urlava Allah Akbar - e loro...' : Nel mirino di Matteo Salvini ci finiscono il Pd e Nicola Zingaretti . L'occasione per attaccare i dem è l'ultimo fato di cronaca avvenuto a Roma, una lite tra clochard al termine della quale uno dei ...

Zingaretti attacca Salvini : 'Pensa all'impunità mentre distrugge l'Italia' : Difende solo il suo partito imbarcando di tutto e non difende certo gli italiani, più indebitati e isolati nel mondo. Ora vuole l'impunità quella classica dei potenti. Questa è la verità'. Lo scrive ...

Zingaretti : "Italia paralizzata dagli alleati dello sfascio" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti commenta via Facebook la mozione di sfiducia annunciata dal senatore dem e renziano di ferro Andrea Marcucci contro il governo Conte: "Bene l'annuncio di Marcucci sulla mozione di sfiducia. L'Italia è paralizzata dai litigi di due alleati complici dello sfascio, uniti dalle poltrone che occupano, senza alcuna idea sul futuro del Paese". Ma la mozione di sfiducia non rischia di ...

Caso Umbria : l'ala garantista (soprattutto renziana) preoccupata dall'atteggiamento di Zingaretti : Il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Catiuscia Marini da presidente della Regione Umbria, l'eco delle sue parole risuona ancora forte nel Pd e contribuisce ad ampliare una frattura mai risolta nel partito, tra l'ala più garantista e quella più sensibile alla questione morale. Un tema che periodicamente riemerge, talvolta anche con posizioni ambigue o contraddittorie, e che trova un suo contraltare in un rinnovamento della ...

Inchiesta Umbria - Nicola Zingaretti alla Marini : "Fai un passo indietro" : Il messaggio è stato già recapitato, perché la situazione è diventata insostenibile, con una valanga di intercettazioni squadernate sui giornali, in cui la presidente della Regione Umbria non appare né "parte lesa", né estranea al "sistema Umbria", rivelato dall'Inchiesta della procura di Perugia. Avanti così rischia di diventare un calvario, in cui rischia di essere azzoppato il nuovo del corso ...

Sanità Umbria - Zingaretti : “Marini? Confido nel senso di responsabilità. Provvedimenti? Non all’ordine del giorno” : Al di là dei modi, sembra ormai chiaro l’invito verso un passo indietro da parte di Nicola Zingaretti verso la governatrice Catiuscia Marini, finita indagata nell’inchiesta sui concorsi truccati nelle aziende ospedaliere in Umbria. “Confido nel senso di responsabilità e nelle valutazioni della presidente Marini perché faccia ciò che è meglio per l’Umbria e la sua comunità”, ha rivendicato il segretario dem, intervenendo alla Stampa ...