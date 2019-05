Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio resta alta l’attenzione sul caso del sottosegretario leghista Siri il MoVimento 5 Stelle insiste per le missioni leader Di Maio si chiede se la lega ha voglia la crisi per una poltrona per non mollare un loro indagato per corruzione e richiama la responsabilità da reato Salvini repliche indirettamente dicendosi convinto che il governo durerà perché ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Boeing 737 finisce nel fiume - 4 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un Boeing 737 partito da Guantanamo è finito in un fiume a Jacksonville, in Florida, 4 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il Sottosegretario Armando Siri si deve dimettere lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla vicenda del sottosegretario leghista indagato per corruzione con te ha fatto sapere che questa è la proposta al PDM ho sempre dimenticato ha detto il premier per questo governo un altro tasso di etica pubblica nel caso di specie ...

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio operazione Antica Napoli per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto di 7 persone ritenute esponenti del clan D’Amico Mattarella per l’agguato in cui un uomo ucciso davanti al nipotino il 9 Aprile scorso nei pressi di una scuola e di un’ordinanza di custodia cautelare per 5 + presunti appartenenti al clan Formicola per gli ...

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un Boeing 737 finito fuori pista Jacksonville e ha finito la sua forza nel fiume dentro Poi il San Johns il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo a Cuba e aveva a bordo 136 persone tra passeggeri ed equipaggio secondo quanto riferito dai media americani sono stati tutti i tratti in salvo anche se una ventina fermano le autorità sono stati ...

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio operazione anticamorra Napoli per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto di 7 persone ritenute esponenti del clan D’Amico Mazzarella per l’agguato in cui un uomo ucciso davanti al nipotino il 9 Aprile scorso nei pressi di una scuola e di un’ordinanza di custodia cautelare per cinque i presunti appartenenti al clan ...

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un Boeing 737 finito fuori pista Jacksonville e ha finito la sua forza nel fiume dentro Poi il San Johns il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo aku bayar a bordo 136 persone tra passeggeri ed equipaggio secondo quanto riferito dai media americani sono stati tutti i tratti in salvo anche se una ventina fermano le autorità sono stati ...

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale sabato 4 maggio Buongiorno da Francesco Vitale il caso di continua a scuotere la maggioranza con il vicepremier Di Maio che durante un comizio a Casoria ribadisce la sua posizione mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento una poltrona dice un caso che si poteva risolvere in due minuti al prossimo Consiglio dei Ministri 5 Stelle voteranno per la decadenza del sottosegretario leghista indagato per ...

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale sabato 4 maggio Buongiorno da Francesco Vitale il caso di continua a scuotere la maggioranza con il vicepremier Di Maio che durante un comizio a Casoria ribadisce la sua posizione mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento una poltrona dice un caso che si poteva risolvere in due minuti al prossimo Consiglio dei Ministri 5 Stelle voteranno per la decadenza del sottosegretario leghista indagato per ...

Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale sabato 4 maggio Buongiorno da Francesco Vitale il caso di continua a scuotere la maggioranza con il vicepremier Di Maio che durante un comizio a Casoria ribadisce la sua posizione mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento una poltrona dice un caso che si poteva risolvere in due minuti al prossimo Consiglio dei Ministri 5 Stelle voteranno per la decadenza del sottosegretario leghista indagato per ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : la Lega si schiera con Siri - 4 maggio 2019 - : Ultime notizie oggi 4 maggio 2019, Ultim'ora: Lega si schiera con il sottosegretario Siri. Viterbo, commerciante ucciso a colpi di spranga.

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Salvini attacca i giudici del tribunale di Bologna che hanno accolto il ricorso di due richiedenti asilo. il decreto sicurezza in veranda comune di iscriversi all’anagrafe una sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica dice e cambia la legge per aiutare gli immigrati in lasci il tribunale si candidi con la sinistra ovviamente ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno oggi tensione a Modena prima dell’arrivo di Matteo Salvini che ha tenuto un comizio elettorale un gruppo di centinaio di manifestanti ha iniziato a lanciare i sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica una persona è stata firmata i ragazzi guidavano Lasciateci passare liberiamoci dalla parti ...

Napoli - le Ultime dall’allenamento : buone notizie per Ancelotti : Mattinata di allenamento per il Napoli in vista del posticipo di domenica sera al San Paolo contro il Cagliari. Lorenzo Insigne è completamente recuperato dal problema muscolare e contro i sardi potrebbe essere in campo dal primo minuto al fianco di Mertens. Potrebbe toccare infatti a Milik riposare a meno che Ancelotti non voglia riproporre il capitano a sinistra lasciando invariato l’attacco delle ultime sfide. In caso ...