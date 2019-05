Tenta di investire extracomunitari nel Napoletano | caccia all' uomo della Smart nera

Vercelli - si difende l’uomo che ha Tentato di investire la figlia : “Severo per il suo bene” : Parla di “tragica fatalità” il padre arrestato venerdì a Livorno Ferraris (Vercelli) perché avrebbe tentato di investire con l'auto la figlia 22enne che voleva “vivere all’occidentale”: “Non ho mai messo le mani addosso a mia figlia: sono severo, ma lo faccio per il bene dei miei figli”, ha detto durante l’interrogatorio di garanzia. Il 53enne è stato arrestato per tentato omicidio con premeditazione e maltrattamenti.Continua a leggere