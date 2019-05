Spazio | lanciata la capsula Dragon di SpaceX | a bordo 2 | 5 tonnellate di rifornimenti

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019)con successo la, con aper la Stazione Spaziale Internazionale. L’operazione era stata rinviata più volte in precedenza per motivi dovuti alla posizione della ISS e a un problema al sistema di alimentazione elettrica della piattaforma robotica nell’Oceano Atlantico, necessaria per l’atterraggio del razzo Falcon 9 riutilizzabile.Laraggiungerà la Stazione Spaziale lunedì 6 maggio: il cargo consegnerà all’equipaggio circa 2,5di, materiali di ricambio ed esperimenti scientifici. Tra gli esperimenti ci sono piccoli organi su chip, piccoli dispositivi su cui sono state coltivate cellule umane in una matrice 3D, per monitorare le reazioni degli organi in condizioni di microgravità. Il carico include anche un esperimento basato su cellule di lievito modificate con la tecnica del ...

