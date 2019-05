“Salvini rispetti gli impegni sulla sicurezza”

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) “Salvinigliche ha preso quando è venuto a Napoli. Se si promettono più forze di polizia e poi queste non arrivano, il senso di sfiducia dei cittadini nelle istituzioni non può che aumentare”. Franco Roberti oggi è capolista del Pd nel Sud per le elezioni europee, ma ci tiene a precisare di non essere un politico, “rimango e rimarrò fino alla morte un magistrato”. Per questo, schiva qualsiasi polemica diretta con il Ministro dell’Interno, ma chiede a lui e a tutto il Governo di mantenere le promesse fatte, a partire da una maggiore presenza di forze dell’ordine nel capoluogo campano.“Purtroppo – spiega ad Huffington Post – questa è la quotidianità della città di Napoli da molti anni a questa parte. L’agguato camorristico di ieri, con il ferimento grave ...

