Pole da record del ‘Diablo’ Quartararo Griglie di partenza

(Di sabato 4 maggio 2019) Fabioda Nizza (ma con radici siciliane), detto 'El Diablo', 20 anni compiuti il 20 aprile, ha atteso la gara numero 300 dalla nascita della MotoGp per firmare la sua impresa. A Jerez de la Frontera e' diventato il piu' giovane-man della massima cilindrata, battendo ilche apparteneva a Marc Marquez, primo al via ad Austin, nel 2013, quando aveva 20 anni, due mesi e quattro giorni. Ma le sorprese delle qualifiche non finiscono qui. Perche' al suo fianco il rookie avra' il romano Franco Morbidelli, 24 anni, mai cosi' avanti in griglia da quando e' in MotoGp. Non bastasse, i due cavalcano le Yamaha del team satellite Petronas. Eppure hanno dato la paga alle M1 ufficiali di Maverick Vinales (quinto) e Valentino Rossi (tredicesimo). Che, sempre in difficolta', si e' arenato nella Q1, superato da Vinales e dalla Ducati Pramac di 'Pecco' Bagnaia, guarda caso creatura ...

