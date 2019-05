huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) C’è unsviluppo nel caso di, la bimba ingleseall’età di 3il 3 maggio del 2007, mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo. Lo riferisce il Telegraph online. La polizia haun potenzialeche, secondo i media portoghesi, sarebbe un ‘pedofilo predatore’ che all’epoca dei fatti si trovava nella zona dove la piccola Maddie scomparve.Anche se il nome del sospettato non è stato reso pubblico, il quotidiano portoghese Correio da Manh, scrive che a segnalarne la presenza alla polizia portoghese è stata Scotland Yard. Tuttavia, né il portavoce della Policia Judiciaria, né i colleghi londinesi hanno voluto rilasciare commenti.La notizia di unsviluppo del caso avviene a 12della bimba e i suoi genitori, Kate e Gerry ...

enrica_emme : RT @HuffPostItalia: Madeleine McCann, identificato nuovo sospetto a 12 anni dalla scomparsa - HuffPostItalia : Madeleine McCann, identificato nuovo sospetto a 12 anni dalla scomparsa - LaCnews24 : Maddie McCann, a 12 anni dalla scomparsa spunta una nuova pista #calabrianotizie #newscalabria -