I trailer di Designated Survivor 3 e City on a Hill la nuova serie con Kevin Bacon

(Di sabato 4 maggio 2019)Tom Kirkman sta per tornare e l'evoluzione del personaggio di Kiefer Sutherland arriva a compimento. L'uomo diventato Presidente degli Stati Uniti a seguito di una tragedia in cui era stato nominato "", l'ultimo sopravvissuto, quel funzionario di governo da tenere isolato mentre le cariche più elevate si trovavano in uno stesso luogo per il discorso sullo stato dell'Unione. Un simbolo di un sistema governativo americano che non ammette pause e deve sempre garantire la successione ai vertici.La terza stagione arriverà il prossimo 7 giugno su Netflix e per il pubblico italiano (e di molti altri paesi nel mondo) non cambierà nulla se non che ci saranno meno episodi e tutti insieme, ma la terza stagione diha affrontato una rivoluzione copernicana. Nata cometradizionale, broadcaster da 22 episodi, laè stata cancellata da ABC a ...

