ansa

(Di sabato 4 maggio 2019) ... che da ministra delle Riforme promosse quella costituzionale - che prevedeva tra l'altro l'del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro,, -, bocciata nel referendum del 2016.

Lettera43 : Fraccaro ha annunciato che la proposta di legge sul CNEL è attesa in Senato l'8 maggio. La deputata Pd: «Gridarono… - mauneobux : #News Ultim'ora Fraccaro, in Senato ddl abolizione Cnel - zazoomnews : Riforme: Fraccaro mercoledì in Senato abolizione Cnel - #Riforme: #Fraccaro #mercoledì #Senato -