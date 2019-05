Chiedo scusa a Callejon ma sto con la curva!

Claudio Lippi : "Chiedo scusa a mia figlia per averla trascurata" : E' uno dei conduttori simbolo della televisione italiana, ma Claudio Lippi è anche uno dei personaggi più restii a parlare della sua vita privata. Eppure, lo ha fatto davanti alle telecamere di Vieni ...

Ferlaino : “Da napoletano - Chiedo scusa a Callejon. È solo una parte di tifosi - sono arrabbiati per un motivo…” : L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino ha rilasciato una intervista ai microfoni de ‘Il Mattino’: La camorra provò a scippargli il Napoli lanciando una bomba nel giardino del condominio di via Crispi. Una storia di trentasette anni fa, autunno dell’82, che Corrado Ferlaino non ha cancellato. «Pensai in quei giorni: o lascio la società o prendo il più forte al mondo per vincere lo scudetto. Scelsi la seconda ...

Noci - Bari - - I edizione del Festival della Consapevolezza - Ti Chiedo Scusa : Musiche, colori, monologhi, cortometraggi, rappresentazioni ed installazioni artistiche, esperienze sensoriali, spettacoli di magia, di danza e teatrali, e molto altro ancora, immergeranno i ...

GF - l'incontro tra Mila e Alex Belli termina con un abbraccio : 'Ti Chiedo scusa' : Durante la terza puntata del Grande Fratello 16 è andato in scena il tanto atteso confronto tra Mila Suarez e il suo ex fidanzato Alex Belli. L'attore di CentoVetrine ha deciso di poter entrare all'interno della Casa per poter replicare alle accuse mosse dalla modella italo-marocchina. Fin dal suo ingresso all'interno del reality, la Suarez aveva lanciato delle frecciatine rivolte al suo ex fidanzato. Da tempo Mila dichiara che, nonostante lei ...

Alex Belli a Mila Suarez : “Ti Chiedo scusa” - poi l’abbraccio riappacificatore : Mila Suarez incontra l’ex fidanzato Alex Belli al Grande Fratello Mila Suarez ha rivisto Alex Belli otto mesi dopo la loro rottura improvvisa. L’ex attore di Centovetrine è entrato al Grande Fratello 16 per avere un confronto con l’ex fidanzata, che da settimane non fa che parlare di questa storia d’amore finita male. Alex e […] L'articolo Alex Belli a Mila Suarez: “Ti chiedo scusa”, poi ...

Gf - Kikò Nalli cotto di Ambra? “Chiedo scusa al tuo compagno ma…” : Ambra e Kikò Nalli si piacciono davvero? Gossip al Gf 16 C’è del tenero fra Kikò Nalli e Ambra del Grande Fratello 2019? In tanti se lo sono chiesti dopo averli visti insieme nelle ultime ore. Lei però è fidanzata, ma comunque la (finta) dichiarazione d’amore del parrucchiere l’ha messa notevolmente in imbarazzo. Kikò comunque […] L'articolo Gf, Kikò Nalli cotto di Ambra? “Chiedo scusa al tuo compagno ...

Assessore Bartolini - Chiedo scusa a umbri : ANSA, - PERUGIA, 15 APR - "chiedo scusa agli umbri, siamo una regione pacifica e di persone perbene, questa cosa ci ha fatto male": a dirlo è stato il neo Assessore regionale alla sanità, Antonio ...

VIDEO Maverick Vinales : “Ho fatto confusione per la penalizzazione - Chiedo scusa a tutti” : Anche per Maverick Vinales delusione nella gara del GP degli USA di Austin della MotoGP: “Non ho capito il penalty, comunque il problema è stato alla partenza”. LA VIDEO INTERVISTA A Maverick Vinales roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

MotoGp - Marc Marquez ammette i suoi errori : “Chiedo scusa a tutti” : Marc Marquez ha vissuto un weekend amaro in quel di Austin, la caduta di ieri lo ha decisamente abbattuto: a Jerez per il riscatto Marc Marquez ieri in quel di Austin si è letteralmente mangiato la gara. Il pilota della Honda sembrava infatti avere in pugno la vittoria, prima di cadere in maniera inopinata a causa del suo eccesso di foga che spesso lo ha contraddistinto. Marquez è però pronto a voltare pagina pensando sin da oggi al GP di ...

La maglia di Acerbi come trofeo. Lui : 'Gesto d'odio - è da deboli'. Bakayoko e Kessie Chiedono scusa - ma la Procura Figc ricorrerà alla prova ... : ... 'Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo'. Poi ...

La maglia di Acerbi come trofeo. Lui : 'Gesto d'odio - è da deboli'. Bakayoko e Kessié Chiedono scusa : ... 'Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo'. Poi ...

La maglia di Acerbi come trofeo. Lui : 'Gesto d'odio - è da deboli'. Bakayoko e Kessié Chiedono scusa : ... 'Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo'. Poi ...

PAOLA QUATTRINI/ 'Dopo 50 anni Chiedo scusa a Celentano' - Vieni da me - : PAOLA QUATTRINI a Vieni da Me con Caterina Balivo parla dei suoi due matrimoni, della figlia Selvaggia e di una lunga carriera tra teatro, doppiaggio e tv

Cucchi - il teste chiave al processo bis : “Ci fu il pestaggio - Chiedo scusa”. Conte : “Il ministero della Difesa si costituirà parte civile” : È il giorno della verità. Sono passati quasi 10 anni dalla morte di Stefano Cucchi, ma finalmente qualcosa sta cambiando. «chiedo scusa alla famiglia di Stefano e agli agenti della polizia Penitenziaria coinvolti ingiustamente, ma per me era un muro insormontabile». A dirlo questa mattina il carabiniere Francesco Tedesco, imputato insieme ad altri ...