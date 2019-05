Bonolis dopo l' incidente a Ciao Darwin | Studio pieno di trabocchetti

Ciao Darwin - il comunicato di Bonolis dopo le settimane di stop : 'Mi sta a cuore dirvi qualcosa' : Venerdì 3 maggio, dopo due settimane di stop, Ciao Darwin torna in onda e ad aprire la puntata è un commento di Bonolis sul caso del concorrente infortunato, Gabriele Marchetti. La puntata che ha ...

Ciao Darwin - il comunicato di Bonolis dopo le settimane di stop : "Mi sta a cuore dirvi qualcosa" : Venerdì 3 maggio, dopo due settimane di stop, Ciao Darwin torna in onda e ad aprire la puntata è un commento di Bonolis sul caso del concorrente infortunato, Gabriele Marchetti. La puntata che ha visto sfidarsi Finti Giovani contro Nati Vecchi era stata registrata prima dell'incidente e per questo l

Bonolis dopo l'incidente ai rulli : 'Siamo dispiaciuti. Lo studio? Pieno di trabocchetti' : parla dell'incidente del gioco sui rulli in apertura di puntata: le sue parole. 'Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti, siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante. ...

PAOLO Bonolis/ Aperta inchiesta dopo l'incidente dei rulli - Ciao Darwin 8 - : PAOLO BONOLIS e Ciao Darwin nei guai. dopo l'incidente dei rulli che ha coinvolto uno dei concorrenti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose.

Laura Freddi oggi - che fine ha fatto : la sua vita dopo Paolo Bonolis - : Che fine ha fatto Laura Freddi? La ex fidanzata di Paolo Bonolis, ora mamma di una bimba di un anno avuto dal compagno Leonardo D'Amico, conduce una vita piuttosto ritirata, lontana dal mondo dello spettacolo. Ultimamente però è stata ospite del programma 'La vita in Diretta', dove ha parlato a cuore aperto della sua vita, delle […]

Ciao Darwin - dopo i drammi la decisione di Mediaset : venerdì di stop per Paolo Bonolis : dopo gli incidenti - uno drammatico, un concorrente rischia la paralisi - la clamorosa decisione di Mediaset su Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis il venerdì sera su Canale 5: il prossimo 26 aprile non andrà in onda. Ma, attenzione, gli infortuni e i drammi non c'entrano. La decisio

Maurizio Costanzo Show - speciale «I Tre Tenori» vent’anni dopo. Costanzo e Mentana intervistano Bonolis - Conti e Scotti : I Tre Tenori 2019 - Maurizio Costanzo Show Il Maurizio Costanzo Show fa uno storico bis. Il talk della seconda serata del giovedì di Canale 5 nella prossima puntata riporterà in scena “I Tre Tenori”, speciale andato in onda vent’anni fa, che vedeva come assoluti protagonisti Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Costanzo, proprio come allora, potrà contare sul supporto di Enrico Mentana per celebrare i volti di punta ...

