Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 13 | 10

(Di venerdì 3 maggio 2019)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Sottosegretario Armando Siri si deve dimettere lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla vicenda adesso col segretario leghista indagato per corruzione con te ha fatto sapere che questa è la sua dal CDM ho sempre dimenticato ha detto il premier per questo governo un altro tasso di etica pubblica nel caso di specie il Sottosegretario è normale ricevere suggerimenti per modificare produrre delle norme come governo abbiamo responsabilità o quindi valutato la necessità di dimissioni del sottosegretario il gip del tribunale per i minorenni di Taranto Paola Morelli non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga ma ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 6 minori due sedicenni è 4 diciassettenni accusati di tortura ...

