Scuola | addio nota sul registro | tornano l' educazione civica e forse il grembiule

gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019) Diciamoalle note sulnegli anni delle elementari, mentre torna l'. Ci sono grossi cambiamenti nellaitaliana. La Camera dei Deputati ha infatti approvato (con 451 voti favorevoli, 3 astenuti e 0 contrari) la legge che introduce l'insegnamento dell'nelledel primo ciclo - elementari e medie - e del secondo - le superiori - dal prossimo 1° settembre, per 33 ore l'anno (un'ora a settimana). L'insegnamento riguarderà la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. È previsto un voto per la materia e una valutazione. Inoltre, con un emendamento alla legge stessa, la Camera ha soppresso due articoli in vigore dal 1928 in forza del regio decreto 1297 che prevedevano «punizioni» possibili per i «fanciulli» indisciplinati. D’ora in poi, in caso di problemi di ...

riotta : Addio dolce vita. L'Italia ha perso il boom economico. Se non cambiamo sistema produttivo e innoviamo scuola ricerc… - akamasensei : Torna l’educazione civica sui banchi di scuola. E ancora: addio alla nota sul registro, sì ai grembiuli - Piersoft : Torna l’educazione civica sui banchi di scuola. E ancora: addio alla nota sul registro, sì ai grembiuli -