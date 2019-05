Rottamazione multe e tributi a Comiso | lo annuncia Pepi

Rottamazione - ora arriva anche per multe stradali e tasse locali : come funziona e chi riguarda : Il decreto sulla crescita approvato dal Consiglio dei ministri introduce l'estensione della definizione agevolata - ovvero la Rottamazione delle cartelle - agli enti locali . Il che vuol dire che i contribuenti che hanno debiti con comuni, province, città metropolitane e regioni potranno saldarli senza pagare interessi né sanzioni. L'agevolazione riguarderà multe stradali , Imu, Tasi, Tari e altre imposte locali .Continua a leggere

Multe e tasse locali - sì alla Rottamazione. Banche - Tria : rimborsi secondo le regole : In arrivo uno stanziamento di 500 milioni per opere e investimenti dei Comuni. Approvati dal Governo anche due Ddl ambientali: il "Salva mare", sul recupero della plastica nelle nostre acque, e "Cantiere Ambiente", per razionalizzare la normativa sul dissesto idrogeologico. Nessun accordo sui rimborsi ai truffati. Conte: «Lunedì incontrerò le associazioni dei risparmiatori vittime delle crisi bancarie» per trovare una ...