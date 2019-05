Reddito di cittadinanza, presentate più di un milione di domande

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le richieste per ildihanno oltrepassato il. La regione che ha presentato piùè la Campania, in cui ne sono state avanzate circa 172mila, seguita da Sicilia e Lazio. In fondo alla classifica troviamo invece Molise, Trentino e, ultima, la Valle D'Aosta con 1.333 richieste.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...