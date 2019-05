La lezione mancata di onorare una leggenda con il derby in campo

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Tony Damascelli Giocare la sfida nel giorno dell'anniversario sarebbe stato l'ideale per celebrare il ricordoL e leggende non hanno tempo, non hanno scadenza, non hanno archivio. Settant'anni senza il grande Torino sono una memoria contemporanea, viva, fresca, come il colore granata, russ cume el sang, scrisse Giovanni Arpino che ne riassumeva la forza e la tragedia. Si celebra una scomparsa ma dovremmo commemorare una presenza e un'epoca nella quale la squadra del Torino rappresentava il meglio della gioventù italiana e il Filadelfia il suo teatro, poi violentato e deturpato dall'ignoranza di uomini e istituzioni. Settant'anni dopo, restano cimeli, cippi, fotografie, memorie narrate da chi, quelle gesta e quei gesti, ebbe la fortuna di vedere, senza il filtro furbo, a volte fasullo, della televisione, al massimo con i filmati de L'Unione Cinematografica Educativa, ...

