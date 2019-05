Inps | più di un milione di domande per il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza - all’Inps arrivate 800mila domande : a Napoli sono più che in Lombardia - il 32% in Campania e Sicilia : Napoli è la provincia italiana nella quale sono state presentate più domande per il Reddito di cittadinanza. Al 7 aprile, stando ai dati del ministero del Lavoro, erano 78.803, più di quelle attivate dall’intera Lombardia (71.310) e poco meno del 10 per cento del totale a livello nazionale. L’Inps ha infatti caricato 806.878 domande in totale sulla propria piattaforma: 433.270 sono state presentate da donne (54%) e 373.608 da uomini ...