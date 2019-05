Il concorso più «facile» d’Italia? Quello per fare il navigator a Sondrio

Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio : Pas più concorso riservato : I Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio chiedono ai sindacati, che il 6 maggio si incontreranno con il governo per decidere sui nuovi PAS, di accogliere alcune soluzioni per smaltire il precariato. Tra i gruppi fb dedicati sta girando una lettera che chiede di sottoscrivere una proposta indirizzata al segretario generale della UIL Scuola Pino Turi. Nella missiva chiedono esplicitamente di non essere mischiati nello stesso ...

concorso scuola - no bando per cdc a esaurimento : A22 e A28 le più richieste : Ormai sembra ufficiale la notizia riguardante il bando del Concorso pubblico per la scuola secondaria di primo e secondo grado previsto per questa estate: in particolare il bando è atteso entro luglio 2019. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Bussetti lo ha confermato qualche settimana fa, dando speranza a tutti quei docenti precari che dal 2016 aspettano un Concorso che gli consenta di immettersi in ruolo. I posti ...

concorso Anpal - giunte più di 16mila domande : ecco l'identikit dell'aspirante navigator : Dall'esame dei diversi curricula, poi, risultano 2.521 laureati in Scienze economico-aziendali, 1.503 in Scienze della politica e 1.441 in Scienze dell'economia. Ricordiamo che, come spiegato nel ...

concorso docenti : al via il bando entro tre mesi - tra le regioni con più posti Lombardia : Notizie importanti arrivano da parte del Ministero dell'Istruzione riguardanti le cattedre disponibili che si aggirano intorno alle 48 mila, e che in questi mesi non è stato possibile assegnare. Da diverso tempo, ormai, gli aspiranti docenti aspettano un Concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Basti pensare che dal 2016 non è più stato bandito alcun Concorso, ma sono state aperte solo le graduatorie di istituto per gli ...

Concorso scuola secondaria : ecco le classi di concorso più cercate - a settembre ancora supplenze record : I due concorsi ordinari per infanzia, primaria e secondaria si concentreranno soprattutto sui posti disponibili presenti in ciascuna regione e, per quanto riguarda la secondaria, nelle classi di concorso dove scarseggiano i docenti. concorso secondaria: ecco dove ci sarà più bisogno Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dato alcune indicazioni in merito alle classi di concorso dove ci sarà più bisogno di insegnanti. Superfluo affermare ...