Giarrusso-Iene | esplode la polemica | ' Posa la divisa nell' armadio' | sui social è bufera

Le Iene contro Giarrusso : "Non usi la nostra divisa". Il candidato risponde : "Non rinuncio all'alias" : Le Iene chiedono a Dino Giarrusso di appendere la divisa iconica del programma al chiodo perché, il candidato 5 stelle alle elezioni europee “fa campagna elettorale sfruttando la nostra divisa” spiegano dalla trasmissione e aggiungono: “con i migliori auguri gli chiediamo di chiuderla nell’armadio!”. Dal sito online del programma scrivono: “Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte ...

Elezioni europee - Le Iene contro Dino Giarrusso : “Si fa campagna elettorale per M5s con noi ma non c’entriamo nulla” : “Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio! Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle“. È la denuncia fatta dalla redazione de Le Iene in un comunicato in cui il programma di Mediaset prende le distanze dall’ex ...