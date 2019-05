Crollo del Morandi | Autostrade ribadisce

Salento : Crollo nei pressi delle "due sorelle" a Torre dell'Orso - FOTO : Una parete rocciosa di uno dei grandi massi posti dinanzi al litorale di Torre dell'Orso è crollata nella giornata di oggi 2 maggio, fortunatamente senza alcuna conseguenza. L'episodio franoso ha...

Morandi - iniziato il secondo incidente probatorio. Si indaga sulle cause del Crollo | : I periti valuteranno anche la rispondenza della costruzione rispetto al progetto, la sua vetustà, la manutenzione

Il Crollo della gru che ha schiacciato sei auto e ucciso 4 persone nel nuovo campus di Google a Seattle : Un video immortala il tragico momento del crollo di una gru sulle auto in colonna nel centro di Seattle, nel nuovo campus di Google. L’episodio, che risale al pomeriggio del 27 aprile, è costato la vita a quattro persone. L'articolo Il crollo della gru che ha schiacciato sei auto e ucciso 4 persone nel nuovo campus di Google a Seattle proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo del ponte sul Po - 10 anni dopo risarcimenti minimi. Rinaldi : "Il mio incubo" : San Rocco al Porto , Lodi,, 29 aprile 2019 - «dopo 10 anni il Crollo del ponte sul Po per me resta un incubo. Ci ripenso continuamente. Ma vedo che succede sempre la stessa cosa, a Genova dopo il ...

Giappone : Crollo del 4 - 6% annuo per la produzione industriale : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in marzo la produzione industriale ha segnato in Giappone un crollo del 4,6% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto al precedente declino dell'1,1%, 0,3% il rialzo ...

Apex Legends potrebbe causare il Crollo delle azioni di EA? : Quando Apex Legends è stato lanciato per la prima volta, il Battle Royale di EA era sulla buona strada per dominare il genere, superando addirittura i colossi come Fortnite e PUBG.Tuttavia la mancanza di nuovi contenuti ed altri problemi hanno avuto un impatto negativo sul gioco in generale. Attualmente, come riporta Game Rant, le azioni di EA sono ancora solide, ma potrebbero subire un crollo proprio a causa di Apex Legends.Il malcontento ...

Napoli - che Crollo in difesa : e ora arriva l'attacco super dell'Atalanta... : Ancelotti. Getty Bisognerà rimettersi in piedi. E non sarà semplice dopo la delusione europea. Si aspetterà la fine di tutto per fare un bilancio della stagione napoletana. Ma, considerata l'...

Crollo a scuola nel Napoletano - le scuse dell'assessore alla maestra incinta ferita : 'Ho telefonato alla maestra rimasta coinvolta nel Crollo della parete divisoria a scuola, e le ho posto le mie personali scuse a prescindere dalle responsabilità che saranno accertate nelle sedi ...

Borsa - il Crollo della Juve - -17 - 6% - non ferma il Ftse Mib : Il ministro dell'economia Giovanni Tria dice alle commissioni bilancio di camera e senato, che l'incremento è confermato, in assenza di misure alternative. Ma i due vicepremier lo smentiscono. Blue ...

Juve - il k.o. costa 13 milioni In Borsa Crollo del 24% : Cristiano Ronaldo, 34 anni, e il presidente della Juventus Andrea Agnelli, 43. Getty La Juventus brucia 13 milioni e rinuncia a un potenziale incasso fino a 33 milioni. E' questo l'effetto economico, ...

Il Crollo della Juventus : l’Ajax vince 2-1 a Torino - bianconeri eliminati ai quarti : Torinesi in vantaggio al 28' con Ronaldo e raggiunta da van de Beek al 34': dopo un avvio di ripresa asfissiante, la squadra di Ten Hag passa con un'incornata

Notre Dame - Frati Assisi : Risorgerà come Basilica di San Francesco. Immagine ricorda Crollo delle vele dopo terremoto del 1997 : ASI, Assisi- "Proviamo sgomento e dolore nel vedere la volta di Notre Dame distrutta dal fuoco. Un'Immagine che ricorda quella del crollo delle vele della Basilica superiore di San Francesco dopo il ...

Il momento del Crollo della guglia di Notre Dame a Parigi : Parigi, 16 apr., askanews, - Erano quasi le 20 di sera del 15 aprile quando la guglia che sovrasta le arcate della cattedrale di Notre Dame a Parigi è crollata, a causa dell'incendio che ha devastato ...