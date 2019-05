Torino | 14enne Great fa il record italiano di salto con l’asta ma per ora non vale | non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ilmesso in discussione perché non è cittadina italiana. Questa la storia diNnachi, lache sabato 27 aprile ha battuto il primatodicon l’asta tra le cadette (14-15 anni) senza però avere ancora la nazionalità. Come racconta La Repubblica, la giovane atleta è nata ada genitori nigeriani e sabato scorso ha saltato 3,70 metri stabilendo il nuovo primato nazionale a 21 centimetri daldel mondo della sua categoria (quello assoluto femminile è invece pari a 5,06 m). La ragazza ha frequentato le scuole elementari e le medie in Italia, ma fino a 18 anni non sarà cittadina: così prevede la legge. Per questo il 24 maggio il consiglio federale della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) dovrà decidere se ilregistrato da un atleta “equiparato” sia valido o meno. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal ...

HuffPostItalia : Great, 14enne di Torino, fa il record italiano. Ma le viene negato perché non ha la cittadinanza - gmslongo : RT @HuffPostItalia: Great, 14enne di Torino, fa il record italiano. Ma le viene negato perché non ha la cittadinanza - antoellemartino : RT @HuffPostItalia: Great, 14enne di Torino, fa il record italiano. Ma le viene negato perché non ha la cittadinanza -