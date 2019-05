Instagram eliminerà il conteggio dei mi piace dai post? Ecco tutte le novità

gqitalia

(Di giovedì 2 maggio 2019) «Il futuro è privato». Con queste parole Mark Zuckerberg ha dato il via alla F8, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori (per Oculus, Facebook e) in cui il gruppo di Menlo Park ha delineato le strategie per il domani: dopo un anno intero in cui si sono susseguiti scandali e inchieste che hanno messo a repentaglio l'immagine di Facebook agli occhi degli utenti (e della loro privacy), l'obiettivo è cercare di andare oltre, delineando un nuovo quadro sociale. Un'immagine in cui Facebook deve fare un passo indietro e rinunciare a una parte di incassi pubblicitari per migliorare la gestione dei dati personali degli utenti lasciando strada ache si sta preparando, piano piano, a prenderne ilo come capofila tra i social network più utilizzati. Ancora siamo lontani da un vero e proprio sorpasso, ma le novità ...