Il Ppe non va con Salvini | anzi cerca alleati nell’altra direzione

Badanti : 'Non si curano e si ammalano gravemente' l’aPpello di Padre Lupasteanu : Da un funerale all’anno a due al mese, i numeri non mentono, questo quanto asserisce Padre Ioan Lupasteanu, Coordinatore di Settore presso la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia di stanza a Trento. Su un articolo del quotidiano l’Adige, Lupasteanu ha prodotto un appello alle famiglie che hanno alle loro dipendenze le Badanti affinché rendano meno opprimente il lavoro che molte di queste donne sono costrette a svolgere, soprattutto dal punto di ...

Landini : "Un sindacato unico per i lavoratori". Di Maio risponde all'aPpello : "Non faccio nessun tifo" : "Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più. Oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità tra Cgil, Cisl e Uil". E' l'appello lanciato dal leader della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista a Repubblica in occasione della ricorrenza del Primo maggio. "Non deve essere - spiega anche - un'operazione degli apparati burocratici".all'appello risponde Di ...

Dopo 10 anni deve lasciare l'Italia - l'aPpello per aiutare Paul : "E' un disperato - non un delinquente" : Il suo permesso di soggiorno non è stato rinnovato e Paul Aning, ghanese di 51 anni, deve lasciare Palermo, diventata ormai...

Che fuori tempo che fa - Crozza a Grillo : “BePpe - dai terrapiattisti mandaci Toninelli. Magari non scopre niente - ma… “ : Nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza commenta la partecipazione di Grillo al convegno dei terrapiattisti: “Ha deciso di partecipare al convegno dei terrapiattisti perché sono cervelli che non fuggono… Certo Beppe che non fuggono, come fanno? Ad un certo punto c’è lo strapiombo!” L'articolo Che fuori tempo che fa, Crozza a Grillo: “Beppe, dai terrapiattisti mandaci ...

Grande Fratello 16 - Jessica Mazzoli dopo l'aPpendicite : "Me la sono vista brutta - ma Morgan non si è fatto sentire" (video) : Durante la diretta di lunedì 29 aprile 2019 del Grande Fratello 16, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, la produzione ha dato notizia agli inquilini della casa di Cinecittà dello stato di salute della loro compagna Jessica Mazzoli, che ha dovuto abbandonare momentaneamente il gioco per un'operazione di urgenza. Un'infiammazione acuta dell'appendice in peritonite, che ha costretto la cantante a recarsi in ospedale, dove ...

APpendino sul caso Auxilium : 'Torino non può permettersi di perdere questa realtà sportiva' : " In questa giornata di festa, purtroppo lo sport torinese registra anche una brutta notizia, con l'esclusione della Fiat Auxilium Torino dalla Lega Basket. Incontrerò il 7 maggio la società con cui ...

BePpe Grillo - la deriva estrema : 'Cervelli che non fuggono'. Disastro : sta pure con i terrapiattisti : La speranza è che si tratti di una provocazione, memore dei bei tempi in cui faceva solo satira e non politica, e che magari Grillo vada davvero a Palermo per sbertucciarli un po'. Il timore, vista l'...

BePpe Grillo - la deriva estrema : "Cervelli che non fuggono". Disastro : sta pure con i terrapiattisti : Ci mancavano i terrapiattisti nel Pantheon di Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle con un post su Facebook per certi versi enigmatico (è serio o vuole solo prenderli per i fondelli?) annuncia che parteciperà il prossimo 12 maggio a Palermo al congresso di chi crede che Galileo e la scie

BePpe Grillo sta coi terrapiattisti : "Ecco i cervelli che non fuggono" : I Cinque Stelle in principio erano No Tav, poi sono diventati no Vax e, ora, potrebbero ritrovarsi No Galileo. Il fondatore del Movimento, Beppe Grillo , ha infatti annunciato la sua presenza al primo ...

BePpe Grillo annuncia : “Ho deciso di partecipare al convegno dei terrapiattisti perché sono cervelli che non fuggono” : “Ho deciso di partecipare, a Maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani“. Beppe Grillo ha annunciato così in un post su Facebook la sua partecipazione a “Terra piatta: tutta la verità”, il primo convegno mondiale dei terrapiattisti che si terrà all’Hotel Garibaldi di Palermo il 12 maggio 2019. “Voglio stare in mezzo ad un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna ...

L'aPpello del fratello di Vassallo : «Non votate Alfieri a Paestum» : «Non votate chi non ha visto, non ha sentito e non ha parlato delle denunce fatte dal sindaco pescatore» è l?invito che Dario Vassallo ha rivolto ieri, tramite Facebook, agli...

Vince 100mila euro al SuperEnalotto ma non lo sa : scatta l'aPpello : Concetta Scappatura, titolare della ricevitoria di Camporosso (Imperia) in cui è stata giocata la schedina Vincente, ha...

Imperia - vince 100mila euro ma non lo sa : la ricevitoria fa un aPpello : Un giocatore di Camporosso (Imperia) ha messo a segno una vincita di ben 100mila euro al Superenalotto. L'uomo o la donna che ha vinto, però, non ne è ancora consapevole. La tabaccheria dove è avvenuta la giocata ha così deciso di mettere un annuncio all'ingresso del locale, invitando tutti gli interessati a controllare per bene le schedine. In particolar modo, il premio è stato ottenuto attraverso una giocata al concorso 'Pasqua 100x100'. Il ...

"25 aprile e Primo Maggio : non serve la foglia di fico. Di parole se ne sono spese troPpe. Ora servono i fatti". Il Domenicale di ... : ..., l'Ocse intima all'Italia le solite riforme strutturali, cancellare per esempio ogni controllo pubblico sull'economia, anzi quel poco che ne resta dopo anni di liberismo,, aggredire il debito con ...