ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) “C’è qualcuno nella mia testa, ma non sono io…”, cantavano i Pink Floyd nei primi anni 70 e non potevano immaginare la forza evocativa che hanno queste parole nell’ambiente digitale in cui riversiamo ogni giorno le nostre esistenze. Oggi nelle nostre identità digitali siamo (s)oggetti profilati e molte decisioni che ci riguardano sono prese attraverso processi automatizzati. Ce ne stiamo rendendo conto sempre di più.In ritardo purtroppo.L’allarme del Washington Post, secondo il quale isull’ovulazione trasmessi alle app che monitorano il ciclo mestruale vengono sistematicamente ceduti alle aziende per monitorare le lavoratrici, si intreccia ad esempio con quanto sta emergendo in questi giorni sull’uso sistematico e automatico che Amazon fa deipersonali dei propri lavoratori statunitensi che vengono licenziati sulla base dei risultati prodotti da algoritmi capaci ...

Mov5Stelle : Dal 4 marzo ampia parte dei media, dei grandi commentatori, degli pseudo intellettuali, degli economisti da operett… - ANNAQuercia : Blog | I dati fanno gola a tutti. E presto Stati e colossi del web potrebbero gestirli a nostra insaputa - Il Fatto… - ecomy_it : I dati fanno gola a tutti. E presto Stati e colossi del web potrebbero gestirli a nostra insaputa -