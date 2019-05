Fca perfeziona la cessione di Magneti Marelli ai giapponesi

Fca perfeziona cessione Magneti Marelli per 5 - 8 mld cash : Milano, 2 mag., LaPresse, - Fiat Chrysler Automobiles ha perfeziona to la cessione del proprio business di componentistica, Magneti Marelli , a Ck Holdings, la holding di Calsonic Kansei Corporation, ...

Fca perfeziona cessione Magneti Marelli. Dividendo extra da 1 - 30 euro : Buone notizie per gli azionisti di FCA . Fiat Chrysler Automobiles ha perfezionato la cessione del proprio business di componentistica automobilistica, Magneti Marelli S.p.A., a CK Holdings Co. , Ltd.,...