Semenya, il Tas boccia il ricorso: dovrà sottoporsi a cura ormonale per gareggiare (Di mercoledì 1 maggio 2019) E' arrivato il verdetto del Tas sul caso della campionessa sudafricana Caster Semenya. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, ha convalidato le nuove regole della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, che prevedono che le atlete con iperandrogenismo (l'eccessiva produzione di ormoni maschili) debbano assumere farmaci per abbassare il livello di testosterone. Un trattamento a cui dovrà sottoporsi anche la Semenya dunque che, al fine di dissipare le voci sulla sua effettiva sessualità, è stata costretta in passato a sottoporsi ad un test del sesso.



E' arrivato il verdetto del Tas sul caso della campionessa sudafricana Caster Semenya. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, ha convalidato le nuove regole della Federazione Internazionale di Atletica Leggera, che prevedono che le atlete con iperandrogenismo (l'eccessiva produzione di ormoni maschili) debbano assumere farmaci per abbassare il livello di testosterone. Un trattamento a cui dovrà sottoporsi anche la Semenya dunque che, al fine di dissipare le voci sulla sua effettiva sessualità, è stata costretta in passato a sottoporsi ad un test del sesso.

