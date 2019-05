MotoGP | GP Spagna 2019 | Valentino Rossi deve crederci! Parole d’ordine | regolarità e

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019)è pronto per il fine settimana del Gran Premio didellacon la chiara intenzione di proseguire in questo suo ottimo avvio di stagionale. Dopo la splendida rimonta (dal 14esimo al quinto posto) di Losail, ed i due secondi posti tra Argentina e Stati Uniti, il nove volte campione del mondo si coccola la sua piazza d’onore in classifica generale, a soli tre punti da Andrea Dovizioso, ma con ben sei lunghezze sul rivale numero uno: Marc Marquez.Un inizio eccellente, che conferma che anche a 40 anni la sua qualità e voglia di vincere non sono certo scemate e, contemporaneamente, che la sua Yamaha abbia mosso passi in avanti notevoli. Non ancora definitivi o sufficienti per permettere al “Dottore” di lottare per il titolo, ma sostanziali, e che hanno fatto tornare il buonumore al pilota di Tavullia.E, effettivamente, il numero 46 più ...

