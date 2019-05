Matrimoni di massa e gite in riva all’Oceano | il Giappone accoglie il suo nuovo

lastampa

(Di mercoledì 1 maggio 2019) L’imperatore Akihito ha abdicato all’età di 85 anni e per ilfinisce un’era. Ha «augurato al Paese e al mondo pace e prosperità», dicendosi «profondamente grato che il popolo lo abbia accettato come simbolo e lo abbia sostenuto». Gli succederà il principe ereditario Naruhito, a cui passeranno i tesori imperiali. ...

