GF | Kikò in lacrime per i suoi figli | lo sfogo riguarda il bacio con Ambra

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Nalli settimana dopo settimana sta cercando di emergere in questo Grande Fratello 16. L’ex marito di Tina Cipollari, dopo aver mostrato sul piccolo schermo il suo lato più giocoso e scherzoso, ora sta facendo vedere un lato piuttosto fragile. Nelle scorse ore il parrucchiere si è lasciato andare ad un duroin confessionale. L’oggetto del suo malessere sarebbe legato ai. Il gieffino è convinto che iragazzi non abbiano affatto preso bene ilconLombardo.Nel confessionale,ha rivelato che iavuti da Tina Cipollari hanno un rapporto particolare con lui e sono molto gelosi. Per questo motivo, l’attuale concorrente del GF si è commosso nel pensare di aver fatto qualcosa che possa aver fatto male siragazzi: “Per voi farò di tutto fino all’ultimo giorno della mia vita”. Nonostante il primo pensiero diNalli fosse rivolto a loro, ...

