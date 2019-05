Chi ha ragione tra Saviano e Salvini su sbarchi e morti in mare?

Reddito di cittadinanza - flop o successo? Ecco Chi ha ragione nella guerra dei numeri : La battaglia dei numeri sul Reddito di cittadinanza si è scatenata da quando l’Inps ha cominciato a fotografare la platea dei beneficiari. A quasi due mesi dall’avvio sono 710mila i nuclei che equivalgono a circa 1,8 milioni di italiani ...

Il formaggio sui ravioli di granChio : Chi ha ragione? : «L’uomo è ciò che mangia» disse il filosofo Ludwig Feuerbach, che scomodiamo per per ragionare su una vicenda molto meno filosofica, che da un lato conferma la forza del discusso e discutibile Tripadvisor, dall’altro parla del rapporto difficile in questi tempi tra l’individuo e la società (oltre che tra chef e clienti). I due attori della vicenda sono uno sconosciuto ma attivo utente di Tripadvisor, Mister Zwelithini, che vuole ...

Manduria - la baby gang non ha agito per noia. La vera ragione si Chiama sadismo : Né la noia, né il “vuoto profondo”, né tantomeno “la mancanza di bar” o attività di svago in zona sono a fondamento della serie di sevizie alle quali è stato sottoposto il 66enne di Manduria. E’ bene fare piazza pulita di triti luoghi comuni che non aggiungono nulla a un’analisi sociologica di questo fenomeno. Ognuno di noi ha il ricordo di interminabili giornate adolescenziali colme di noia con pomeriggi infiniti ...

Magalli Chiede scusa ad Adriana Volpe : "Per una volta ha ragione" : Domenica a 'Non è l'Arena' la battuta infelice del conduttore a cui è seguita la piccata replica social della showgirl

Chirico : la Juve ha paura della Champions. Ronaldo ha ragione - ma il Re resta a Torino : No, non se ne andrà, perché a Torino lo trattano come un Re , e gioca in un top club di cui è proprietaria una delle famiglie più ricche del mondo, in grado di poterlo accontentare su tutto. Anche ...

Radio Radicale prende soldi pubblici senza gara da 25 anni? Chi ha ragione tra Crimi e Bonino : 1, comma 810 ,, questa forma di contributo sarà ridotta progressivamente per tutte le imprese nel mondo dell'editoria , fino a essere azzerata nel 2022. Al centro della polemica tra Crimi e Bonino c'...

Sui porti Chiusi Salvini e Di Maio se le danno di santa ragione. Conte tesse la tela sulla Libia ma il leghista risponde con una contro-agenda : Il timing è stato inclemente. Luigi Di Maio non ha fatto in tempo a cogliere i frutti di un'intervista al Corriere in cui ha messo in discussione la strategia dei "porti chiusi" - almeno sul lungo periodo – che ecco piombare sul tavolo del governo la notizia che il tribunale dei ministri ha nuovamente indagato Matteo Salvini, oltre allo stesso capo politico 5 stelle, Giuseppe Conte e Danilo Toninellli, per il caso Sea watch. La ...

Franco BeChis : 'Il vero sconfitto è il ministro Giovanni Tria ma vedrete che aveva ragione lui' : 'L'esecutivo ha ignorato tutti i dubbi- fondati- del ministro dell'Economia e deciso una cosa in sé incomprensibile: saranno rimborsati con quelle percentuali tutti i risparmiatori che non superino ...

Matteo Salvini - i vescovi si convertono sugli immigrati : ha ragione lui - ocChio a questi titoli : Benvenuti nella realtà. «I corridoi umanitari funzionano», titola L'Osservatore Romano nell'edizione del 6 aprile. Avvenire contemporaneamente raddoppia, tessendo le lodi del «modello Italia» in pagina nazionale e in cronaca milanese. E cita doverosamente il vescovo della diocesi ambrosiana, monsign

Cori razzisti Kean - la versione del Cagliari è diversa da quella della Juve : Chi ha ragione? : Razzismo o semplice risposta alle provocazioni? Da capire ed interpretare fino in fondo quanto accaduto ieri nel finale di Cagliari-Juventus. Kean esulta sotto la curva rossoblu dopo il gol, i tifosi di casa iniziano ad andargli contro. Si sono, a tal proposito, sviluppate due versioni sull’accaduto: quella della Juve e quella del Cagliari. I giocatori bianconeri (a parte Bonucci che ha parlato di responsabilità da dividere ...

Luca BarbaresChi : "I miei figli sanno che non lascerò loro un solo euro in eredità. I David? Ha ragione Fiorello : più allegri i funerali" : "Non lascerò ai miei figli un solo euro in eredità". Luca Barbareschi, attore e regista che torna al cinema con il film Dolcenera, parla così della propria famiglia in un'intervista a Vanity Fair. L'attore racconta l'educazione con cui cresce i propri figli e la propria infanzia:"Sono cresciuti bene. Io vengo da Milano, via Venezuela 4, il Bronx. Mi sono fatto strada da solo e mi ricordo bene di quando non riuscivo neanche a ...