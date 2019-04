The Voice 2019 | i concorrenti scelti nella seconda puntata di Blind Auditions – Foto

davidemaggio

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Filippo Cantele - TheA Thecontinua la composizione dei quattro team con le scelte di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio (ma anche dei, gran parte contesi dai coach)diThe: iSono 12 iche hanno fatto girare almeno un coachdi. Ecco chi sono e in quale team sono entrati a far parte:Elisa Paschetta (Joe Elle), 22 anni – Canta Come Down di Anderson Paak. Si girano in due (Elettra e Morgan), sceglie Morgan.Sofia Sole Cammarota, 16 anni – Canta People Help The People di Birdy. Si girano in tre (Elettra, Morgan e Gigi), sceglie Gigi.Miriam Ayaba, 22 anni – Canta l’inedito Amazzonia. Si girano tutti i coach, sceglie Elettra.Ilenia Filippo, 24 anni ...

trash_italiano : Scusate ma dopo X Factor, Amici e The Voice, io riaprirei Forte Forte Forte solo per il gusto di piazzare Morgan anche lì. - RaiDue : La grande musica è tornata a battere sul due! ? Trovate la prima puntata di #TVOI qui ? - carmenFashionCr : A The Voice arriva la giovane star di Io Canto: Elettra pentita -