E voi capite i vostri figli quando parlano (e scrivono)? : Swag YOLOBAESbatta IDCCTMWTFShippare SkinnareCioccoQuante volte ascoltando una telefonata dei vostri figli vi siete chiesti: ma che diavolo sta dicendo? E non solo in merito al contenuto, ma proprio per le parole e le espressioni utilizzate. Quasi come se parlassero una lingua diversa dalla vostra. Beh, non avete tutti i torti. Effettivamente la lingua cambia continuamente, è in costante evoluzione. E modifica le sue strutture non soltanto ...