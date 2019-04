Corsa per la Champions League | sei squadre in lotta per due posti

Consigli para-tutto - Sassuolo Corsaro al Franchi : è sempre più buio per la Fiorentina : Inaspettata vittoria del Sassuolo allo stadio Artemio Franchi di Firenze: la squadra allenata da De Zerbi trionfa nel posticipo di campionato contro la Fiorentina La sfida di metà classifica tra Fiorentina e Sassuolo termina sul risultato di 1-0 per la squadra ospite allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il posticipo di campionato, che conclude la 34ª giornata di Serie A, vede infatti i neroverdi trionfare in trasferta grazie ad un gol ...

Giro d’Italia 2019 : le maglie. Inizia la Corsa per conquistare quella rosa : Sabato 11 maggio scatterà da Bologna la 102ma edizione del Giro d’Italia, corsa che unirà il Bel Paese attraverso 21 tappe e offrirà anche quest’anno spettacolo a tutti gli appassionati di ciclismo. Come di consueto i corridori al comando delle classifiche vestiranno in ciascuna frazione la rispettiva maglia, che li renderà riconoscibili in gruppo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quali sono le maglie del Giro d’Italia 2019. ...

PolimiRun 2019 - in 15 mila di Corsa per dare vita a Milano del futuro : Domenica 19 maggio si terrà la nuova edizione della Adidas Runners PolimiRun Spring, la corsa organizzata dal Politecnico di milano

Opel Corsa - Ultimi test per la sesta generazione : La Opel tiene alta l'attenzione sulla sesta generazione della Corsa pubblicando nuove foto e informazioni sui collaudi. Gli ordini della vettura si apriranno in estate con le prime consegne previste in autunno e sono quindi in corso gli Ultimi interventi di messa a punto. Il materiale ufficiale non svela per il momento nuovi dettagli estetici rispetto a quanto visto fino a oggi.Piattaforma PSA. Il marchio tedesco, ora sotto il controllo ...

Radioterapia e Corsa - una Super Run per la lotta contro i tumori : Milano, 29 apr., askanews, - Centinaia di persone hanno partecipato ieri a Milano a 'The Super Run', la quinta edizione della corsa europea di solidarietà con chi affronta le sfide contro il cancro. L'...

Lazio - Inzaghi : 'Corsa Champions - siamo vivi. Caicedo? Sempre difeso - è un'arma in più per noi' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , è intervenuto a Sky Sport dopo il successo sul campo della Sampdoria: 'Tre punti importanti dopo la conquista della finale di Coppa Italia, abbiamo vinto con umiltà una partita importante che ci tiene vivi nella corsa ...

La Corsa di un Frecciarossa è stata cancellata perché i macchinisti erano ubriachi : La corsa di un Frecciarossa da Brescia a Napoli è stata cancellata perché i macchinisti erano ubriachi. A denunciare i colleghi è stato il capotreno che prima della partenza del convoglio 9604 delle 5.17 si è accorto che non erano in grado di condurre il treno e, riporta i Corriere, ha avvertito la polizia ferroviaria di Brescia. Gli agenti hanno sottoposto i macchinisti al test dell'etilometro, concludendo che effettivamente non erano ...

Partita la Corsa per le amministrative : sono 28 comuni salentini chiamati al voto. Tutte le sfide : sono ventotto i comuni salentini chiamati alle urne domenica 26 maggio 2019, quasi tutti sotto i 15mila abitanti. Ecco tutti gli aspiranti Sindaci

Maratona Trieste vietata ad atleti africani L’organizzatore della Corsa lodava Salvini per la chiusura dei porti : “Finalmente!” : Ha deciso di “prendere soltanto atleti europei” per fermare il “mercimonio di atleti africani di altissimo valore che vengono semplicemente sfruttati”, Fabio Carini, presidente di Apd Miramar, l’organizzazione che promuove il Trieste Running Festival. Per per argomentare la scelta, sulla quale la procura federale ha aperto un’inchiesta, ha parlato di valori universali: “Sport e umanità non possono essere ...

La Corsa salvezza s'infiamma : otto squadre in lotta per restare in A : La corsa all'oro della Champions è il centro di gravità permanente del campionato arrivato allo sprint finale. Ma in ballo c'è anche la salvezza. Una corsa dura, tesa, nervosa. Il Chievo è retrocesso, ...

Basket - playoff Nba : fine Corsa per Gallinari - Golden State in semifinale : LOS ANGELES - Niente miracolo per i Los Angeles Clippers. Allo Staples Center, Golden State fa sua gara 6, 4-2 la serie, del primo turno dei playoff Nba e vola in semifinale contro Houston. ...

Golf - Junior Invitational Sage Valley : Andrea Romano in Corsa per il titolo : Junior Invitational Sage Valley, l’azzurro Andrea Romano lotterà per il successo nel prestigioso torneo giovanile Andrea Romano è sceso dal terzo al sesto posto con 142 (68 74, -2) colpi, ma sarà comunque in corsa per il titolo nel giro finale del Junior Invitational Sage Valley, il prestigioso torneo giunto alla nona edizione e riservato a 54 tra i migliori Golfisti del mondo della categoria, in svolgimento al Sage Valley Golf Club ...

Giro d’Italia 2019 : Alejandro Valverde alla Corsa Rosa con la maglia da campione del mondo. Obiettivo tappe - ma guai sottovalutarlo per la classifica : È uno dei più grandi punti interrogativi di questo inizio di stagione. Dopo un 2018 clamoroso, che l’ha portato a conquistare in quel di Innsbruck la maglia iridata che tanto mancava nel proprio palmares, adesso Alejandro Valverde sembra pagare le fatiche e in questo inizio di annata non ha praticamente portato a casa risultati (se non una vittoria di tappa all’UAE Tour. La maledizione della maglia arcobaleno colpisce ancora? ...