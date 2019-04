«Meghan Markle è in travaglio» : ecco gli indizi che hanno allertato i sudditi : Meghan Markle potrebbe essere in travaglio. Secondo alcuni fan della duchessa di Sussex ci sarebbero degli indizi che fanno pensare all’imminente nascita del royal baby. Sarebbe presente infatti una pattuglia di scorta fuori dal palazzo, oltre a un via vai di auto che avrebbe destato dei sospetti. Meghan ha scelto, infatti, di partorire in casa, prevedendo però un’ambulanza fuori dal palazzo nel caso in cui dovessero esserci ...

Il principe Harry e Meghan Markle hanno mandato un super regalo a Idris Elba per il suo matrimonio : L'attore ha sposato Sabrina Dhowre lo scorso weekend The post Il principe Harry e Meghan Markle hanno mandato un super regalo a Idris Elba per il suo matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle assente alle nozze di Idris Elba : il Royal Baby è già nato? : Gli indizi sulla possibile nascita del Royal Baby continuano, soprattutto dopo che Meghan Markle e Harry hanno deciso di disertare a sorpresa le nozze di Idris Elba. L’attore, considerato uno fra gli uomini più sexy del mondo, è convolato a nozze con Sabrina Dhowre, collega 29enne (lui ha 46 anni) conosciuta in Canada sul set di Il domani tra di noi, pellicola in cui recitava accanto a Kate Winslet. Un amore travolgente, arrivato dopo due ...

Meghan Markle ha partorito? Intanto il principe Harry si diverte alla maratona di Londra : Il principe Harry è spuntato all'improvviso all'arrivo della maratona di Londra e ha premiato i vincitori. Una sorpresa inattesa dal popolo britannico che si è chiesto dove...

Meghan Markle - i cugini reali di Baby Sussex : L’attenzione mediatica sarà pure tutta su di lui, ma il figlio di Meghan ed Harry dovrà condividere l’affetto della Regina con ben sette cuginetti. Il Baby Sussex non è infatti l’unico bisnipote di Elisabetta II, che può godere già dell’affetto di altri sette Royal Babies. I più famosi sono senza alcun dubbio i tre figli di Kate Middleton e del principe William. Il loro primogenito, George, è nato il 22 luglio 2013. ...

Meghan Markle e il royal baby - i social l’attaccano : “È la gravidanza più lunga della storia” : “La gravidanza più lunga della storia“: è la frase che in questi giorni ricorre di più sui social network, Twitter in particolare, dove in molti si stanno lasciando andare a commenti e critiche nei confronti del principe Harry e di Meghan Markle. Il motivo? La nascita del loro royal baby. Il primogenito della coppia dovrebbe nascere proprio a fine aprile ma ancora non è arrivato nessun annuncio ufficiale da Buckingham Palace. Non ...

