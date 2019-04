Regeni,Conte insoddisfatto:tutto fermo

RaiNews : Appello dei genitori di #GiulioRegeni a Conte: da Al Sisi pretenda la verità. Lettera pubblicata da 'Repubblica' ne… - fattoquotidiano : Giulio Regeni, lettera dei genitori a Conte che a Pechino vede Al Sisi: “Pretenda la verità, in gioco la dignità de… - HuffPostItalia : 'Nessun passo avanti sul caso Regeni'. Giuseppe Conte a mani vuote dopo incontro con al Sisi -

sul caso, perchè a distanza di tempo non c'è ancora nessun concreto passo avanti". Cosìdopo aver incontrato a Pechino il presidente egiziano Al Sisi. "Mi viene prospettato che le investigazioni dei magistrati del Cairo continuano-ha detto-ma non abbiamo strumenti reali per sostituirci alla magistratura egiziana".Sulla lettera-appello scritta dai genitori del giovane ricercatore si è detto "molto turbato". L'Italia "non può aver pace fino a quando non avrà la verità", ha aggiunto.(Di sabato 27 aprile 2019)