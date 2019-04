Usa,12mila vittime abusi tra Boy Scout

Agenzia_Ansa : Scandalo Boy Scout Usa, 12mila vittime di molestie #ANSA - repubblica : Usa, scandalo abusi: 'Più di 12mila boy scout molestati' - HuffPostItalia : Scandalo Boy Scout negli Usa, 12mila vittime di abusi in 70 anni -

L'associazione dei Boyamericani rischia di sparire per le cause milionarie di migliaia didisessuali. Sarebbero infatti oltre 12 mila ledida parte di 7.800 leader e volontari,dal 1944 al 2016.I dati sono stati citati da un perito al processo per un caso diavvenuto in un teatro per bambini di Minneapolis. L'associazione, una delle più grandi d' America si è detta "profondamente addolorata" e chiede "scusa" alle.(Di mercoledì 24 aprile 2019)