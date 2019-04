Quattro chiacchiere su NieR | Automata Game of the YoRHa Edition

Sassari Calcio Latte Dolce - Quattro chiacchiere con il capitano Marco Cabeccia : Il Sassari Calcio Latte Dolce manda in archivio il doppio impegno in trasferta vissuto fra la sfida al Flaminia e quella al Cassino con due pareggi regalati al tabellino e due punti regalati alla classifica. Domenica, su uno dei campi più insidiosi del girone contro un avversario fra i più in forma dell’intero campionato i biancocelesti hanno tenuto botta limitando la rincorsa di un team sempre più lanciato all’assalto del ...

Serie D - Sassari Latte Dolce : Quattro chiacchiere con Federico Pireddu : Il Sassari calcio Latte Dolce torna a lavorare e punta dritto al prossimo obiettivo: la difficile sfida sul campo del Cassino in programma nel prossimo turno di campionato. Il pari conquistato sul terreno da gioco del Flaminia porta un punto alle casse della classifica. Si poteva vincere, si è provato a vincere, non si è riusciti a vincere. La squadra però non h mollato, è andata in vantaggio salvo poi essere raggiunta. Ha tentato di ...

Sassari calcio Latte Dolce : Quattro chiacchiere con il presidente Roberto Fresu [FOTO] : 1/3 Foto Alessandro Sanna ...

Sassari calcio Latte Dolce : Quattro chiacchiere con il portiere Pierpaolo Garau [FOTO] : 1/3 Foto Alessandro Sanna ...

Sassari calcio - Quattro chiacchiere con Nicolò Antonelli : Il Sassari calcio Latte Dolce piazza un’altra preziosa tacca sulla sua stagione. L’Avellino, accreditata corazzata candidata a recitare un ruolo di assoluta protagonista sulla scena del girone G di serie D, cade al Vani Sanna. Cade al termine di una partita intensa, densa e interminabile. Una partita di cartello, fra due squadre che occupano le prime posizioni di una classifica capitanata ancora dal Lanusei. Due squadre che ...

Sassari calcio Latte Dolce : Quattro chiacchiere con il centrocampista Daniele Bianchi : Il Sassari calcio Latte Dolce, stoppato ad Anagni nell’ultimo match di campionato (1-0), si scrolla di dosso la polvere della caduta, prende la rincorsa, rimonta in sella e già spinge veloce sui pedali verso il prossimo Gran Premio della Montagna. Non c’è tempo per leccarsi le ferite ma, soprattutto, non ci sono ferite da curare: c’è una partita giocata non al top e persa contro un avversario di rispetto; e c’è la ...

Sassari calcio - Quattro chiacchiere con il centrocampista Alessandro Masala : Il Sassari calcio Latte Dolce non ferma la sua corsa. Non rallenta il ritmo, perché il calendario dopo la vittoria nell’anticipo di sabato in casa contro l’Anzio dice che domani, mercoledì, si gioca ancora: in trasferta, contro il Città di Anagni. Non rallenta il ritmo, perché entusiasmo e fame sono generatori naturali di volontà e di voglia di fare: fare per migliorarsi, sempre. Non rallenta il ritmo perché, senza fare calcoli ...