Di Maio | Governo deve andare avanti | Salvini smentisca parole su ‘Repubblica’

Verona - Di Maio : "Vicinanza governo a poliziotta offesa" : ''La mia più sentita vicinanza e quella del governo alla poliziotta offesa e insultata da quel cafone a Verona. Un abbraccio a chi ogni giorno lavora per garantire la nostra sicurezza. Il Paese è con ...

Matteo Salvini - lo sfogo contro gli alleati grillini : furioso contro Di Maio - trema il governo : Difficile nascondere il nervosismo quando la pazienza è finita, anche per uno come Matteo Salvini che finora di pazienza ne ha avuta da vendere. Gli attacchi quotidiani che arrivano dagli alleati grillini hanno spinto il leader della Lega sempre più vicino al punto di rottura, se non altro al punto

Luigi Di Maio - il fedelissimo Spadafora seppellisce il suo governo : "Mai più alleati con la Lega" : La spaccatura tra Lega e M5s sul Congresso delle famiglie è solo l'ultimo capitolo di una guerra intestina che va avanti da quando è nato il governo Conte. Che i due partiti avessero punti di vista diversi su quasi tutto, era ben chiaro sin da prima delle ultime politiche, posizioni che non sono gra

Ius soli - Conte : 'Non è nel contratto di governo'. Di Maio : 'È sensibilità del premier' : Avviare una riflessione in Parlamento sullo ius soli, che 'Non è nel contratto di governo '. Lo auspica il premier, Giuseppe Conte, ad Assisi per un incontro con giovani e francescani seguito alla ...

Sondaggio Masia - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio : chi conta di più nel governo? : Tempo di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino su Rai 3. Non soltanto le intenzioni di voto alle eventuali elezioni politiche o europee, però. Fabrizio Masia, infatti, chiede al suo campione chi conti di più all'interno del governo. Risultato? Una sorta di plebiscito per Matteo Salvini, "premi

Di Maio a New York : 'L'esecutivo durerà per l'intero mandato. Confindustria? Ha le preoccupazioni del governo' : ...Di Maio ha poi illustrato agli investitori statunitensi le principali azioni che Palazzo Chigi ha messo e metterà in campo per rilanciare la crescita e contrastare il rallentamento dell'economia ...

Crescita «zero» e colpe del governo - perché Confindustria lancia l’allarme Salvini : «Gufi». Di Maio : noi preoccupati : Le colpe del governo, sommate a difficoltà congiunturali e difetti strutturali, pesano sul Paese. E le ricadute sull’economia italiana potrebbero essere tremende

Governo - Di Maio : “Tagliando al contratto? Senza graffiate clima migliore”. Su Rami : “Ho strumenti di persuasione” : “Mi farebbe piacere che quando si decidono cose importanti come il decreto sblocca cantieri che permetterà più investimenti e posti di lavoro in Italia o la Via della Seta che permetterà più export, non si provi sempre a graffiare quello che ottiene il Movimento 5 Stelle con una parolina. Questo potrebbe far andare molto meglio il clima nel Governo. Ma nulla che attenti alla stabilità del Governo”. Così Luigi Di Maio a chi gli domanda se avesse ...

Di Maio : governo - non ci sarà tagliando : 1.26 "Non ci sarà alcun tagliando politico. Questo è un governo in cui ci sono due forze politiche con visioni differenti, ma anche con una condivisione di obiettivi che 'traguarda' i prossimi 4 anni" Così il vice premier Di Maio, parlando con i giornalisti al Consolato d'Italia a New York per definire gli obiettivi a lungo termine del governo. "Però - ha aggiunto - farebbe piacere che quando si decidono cose importanti come il decreto ...

Di Maio in crisi accusa Salvini : 'Fase 2 del governo o si va a casa' : 'Mi spiegate cosa ha fatto Salvini sinora? Ha rimandato indietro un barcone e Quota100, misura criticatissima in Europa e che ci costa una valanga di soldi. Mentre i clandestini che doveva respingere ...

Di Maio : in governo confronto - no attriti : 8.42 Tra Lega e M5S "c'è un confronto, non le chiamerei frizioni" anche se "mi è dispiaciuto veder sollevate polemiche ingiustificate su misure di buon senso come ad esempio la via della Seta".Così il vicepremier e capo politico del M5S Di Maio in un'intervista al Corsera in cui analizza il voto in Basilicata. "Noi corriamo con la nostra lista,altri fanno le ammucchiate. Piuttosto che governare con Berlusconi,il M5S se ne va all'opposizione. ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Convivenza? Potrebbe andare meglio. Servirebbe più rispetto per le iniziative del M5s” : Matteo Salvini parla con la sicurezza del più forte: “Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il Governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea”. Come ha fatto ogni volta che ha vinto nell’ultimo anno (sempre), va in surplace: “Si sta meglio in due e non da soli. Poi si litiga, ...