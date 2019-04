Caso Icardi | Zaccheroni sta con Spalletti

Zaccheroni ed il Caso Icardi : “sbagliato non coinvolgere Spalletti” : Alberto Zaccheroni ha parlato della querelle Icardi che tanto sta facendo discutere in casa Inter: Spalletti andava coinvolto maggiormente a detta del tecnico “Icardi andava reinserito e per farlo andava coinvolto anche l’allenatore, credo che qui sia stato fatto un grosso errore. La società ha fatto la trattiva in un modo con l’allenatore che ha una problematica a cui nessun dirigente ha pensato, come reinserirlo nello ...

Spalletti esplode sul Caso Icardi : "Chiedete a un tifoso dell'Inter se gli fa piacere se un giocatore va pregato per fargli indossare la ... : L'Inter si dissolve davanti a una grandissima Lazio. A decidere la sfida Champions a San Siro è un gol di testa di Milinkovic al 12' del primo tempo. Tre punti che rilanciano la Lazio a ridosso delle ...

Caso Icardi - carta bianca a Spalletti. Ma contro il Genoa il club si aspetta novità : ... da Il Corriere della Sera a Il Corriere dello Sport , chi assiste il bomber argentino ha manifestato un certo stupore, probabilmente dettato più dal comportamento dell'allenatore, col quale i ...

Inter - Icardi resta un Caso : Spalletti ha escluso l'argentino dalla lista dei convocati : Questa sera l'Inter si gioca una fetta importante della propria stagione. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati nel posticipo della ventinovesima giornata contro la Lazio in un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. Il club meneghino è terzo in classifica con cinquantatré punti, a più otto sui biancocelesti e con un successo allungherebbe non solo sul club capitolino, ma anche sul Milan, quarto in classifica, che ieri è stato ...

Caso Icardi - i motivi dello strappo : la richiesta di Spalletti e la reazione dell’attaccante - la ricostruzione delle ultime ore di tensione : Caso Icardi – Un nuovo strappo e che questa volta potrebbe essere veramente definitivo. L’Inter continua a dover fare i conti con il Caso Icardi, l’argentino sembrava pronto a tornare in campo per il match contro la Lazio poi la ‘doccia fredda’ per i tifosi nerazzurri è arrivata con la mancata convocazione dell’attaccante per la partita contro la squadra di Simone Inzaghi. “La condizione atletica ...

Le notizie del giorno – Lutto nel calcio - continua il Caso Icardi - tensione in casa Genoa : Grave Lutto nel mondo del calcio – Mondo del calcio shock nelle ultime ore per una tragedia che ha sconvolto tutti. Non ce l’ha fatta Antonio Iovino, il 30enne di Cerignola coinvolto in un terribile incidente nella giornata di ieri tra un’auto ed una moto in via Brughiera a Pregnana Milanese (ENTRA QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA) caso Icardi, l’avvocato tuona – L’Inter deve fare i conti con il caso Icardi, l’attaccante ...

Caso Icardi - l’avvocato tuona : “la decisione di non convocare Mauro non mi è stata anticipata” : L’Inter deve fare i conti con il Caso Icardi, l’attaccante sembrava pronto a rientrare in campo contro la Lazio ma il calciatore non è stato convocato per il match contro i biacocelesti, decisione che non è andata giù ad Icardi. Nelle ultime ore l’avvocato Paolo Nicoletti, non le manda a dire: “Icardi dal giorno del suo rientro si è messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me ...

Caso Icardi – Marotta sdrammatizza : “ho avuto nello spogliatoio i figlio di Gheddafi…ormai sono esperto” : Marotta torna a parlare della vicenda Icardi: le parole dell’amministratore delegato dell’Inter “Mi riconosco la qualità della diplomazia, il saper gestire momenti difficili con la leadership, senza sbraitare. Con Icardi ho cercato di stemperare tensioni nell’interesse di tutti. In una società alcune dinamiche non possono esser rese pubbliche, ma le decisioni vanno prese con grande senso di responsabilità, ...

Mughini ed il Caso Icardi : “se Hitler incontrasse Wanda di notte - se la farebbe addosso dalla paura“ : Giampiero Mughini ha parlato di Mauro Icardi e Wanda Nara in merito alla querelle che ha visto protagonista l’attaccante nerazzurro Giampiero Mughini, bianconero doc, è stato ospite nella serata di ieri del programma di Canale 5 “Live! Non è la D’Urso”, all’interno del quale ha parlato di alcuni casi caldi del mondo del pallone. Tra questi c’è senz’altro quello relativo ad Icardi e Wanda Nara, in ...

Inter - Tronchetti Provera fa il punto sul Caso Icardi : “momento difficile” : Inter, Marco Tronchetti Provera ha parlato della querelle che ha visto Mauro Icardi protagonista nell’ultimo mese “Credo al dovere della società e dell’allenatore di mandare in campo i migliori. Icardi è in un momento di difficoltà, ma è un grande campione. Mi aspetto supporto per lui e un’Inter aggressiva“. L’amministratore delegato di Pirelli e grande tifoso dell’Inter, Marco Tronchetti Provera, ...

Caso Icardi - Zanetti : “credo si sia parlato anche troppo” : ”Credo si sia parlato troppo di Icardi. Ora ci concentriamo sul campo perche’ mancano 10 gare in cui dovremo essere focalizzati sul finale di stagione che e’ fondamentale”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. ”Abbiamo l’obiettivo di qualificarci per la Champions League, mancano dieci partite e domenica incontriamo una diretta rivale – ha proseguito Zanetti, ...

Bonolis intervistato dal giornale “La Lazio siamo noi” parla del Caso Icardi : Paolo Bonolis intervistato dal giornale “La Lazio siamo noi” parla del caso legato a Mauro Icardi e si schiera dalla parte del club. «Questione Icardi? Io, fondamentalmente, sto con l’Inter. Non si tratta di una situazione così netta, soprattutto per noi che la viviamo dall’esterno e non abbiamo tutti gli strumenti per comprenderla. Dunque non è semplice prendere una decisione. Questa situazione ha un sapore affascinante per chi ama ...

Zaira Nara : 'Caso Icardi? Non è colpa di Wanda!' : ROMA - Nel mare di critiche in cui Wanda Nara sembra sempre più annegare, la sorella Zaira prende la parola per difenderla. ' Quello che è successo a Mauro? È una decisione del club. A volte, le ...

Zaira Nara commenta il Caso Icardi : “se non gioca è colpa dell’Inter - non di Wanda. Il club gli ha dimostrato che…” : Zaira Nara difende la sorella Wanda Nara in merito al caso Icardi: il motivo del mancato impiego dell’argentino è dovuto ad una decisione dell’Inter, non alla volontà della moglie Novità sul caso Icardi in arrivo direttamente dall’Argentina. Nel corso del programma tv ‘We can talk’, è stato chiesto a Zaira Nara un commento su quanto accaduto fra sua sorella Wanda, Mauro Icardi e l’Inter. ...