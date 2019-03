ilnapolista

(Di domenica 31 marzo 2019) File in aeroporto per Wanda peggio che ai CAF per il reddito di cittadinanza Si riprende dopo la sosta per le nazionali e, in attesa di vedere levere internazionali, ci vediamo il derby del sole. Almeno così proviamo a distrarci dalle notizie di mercato che, ormai, in un campionato privo di interesse, hanno preso il sopravvento. Certo, rinunciare a Lorenzo non è facile ma, se in cambio ci portiamo Icardi, si deve valutare mo mo. Nientedimeno che ho visto persone correre a Capodichino ad attendere l’arrivo di Wanda appena sono uscite le indiscrezioni. Peggio di quelli che andarono ai CAF a chiedere il reddito di cittadinanza il giorno dopo le elezioni.Minuto 0’ – Con Lorenzo fuori uso spazio a Verdi e Dries. Ci spostiamo sempre più verso il Napoli di Carletto.Minuto 2’ – Non mi toccate Armadius! Nun ve permettite proprio! Altro che Icardi. ...

annatrieste : Praticamente se vi guarda fisso fisso negli occhi può essere pure che Younes vi mette incint #younes - SSCNapoliNews : Younes ci mette la testardaggine di uno che vuole segnare a tutti i costi. Due partite due gol - MondoNapoli : Ancelotti a Sky: 'Arriviamo al meglio all'Arsenal. Verdi si mette in mostra, Younes in crescita' -… -