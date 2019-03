Ultima settimana di allenamento | dal 01 al 07 aprile 2019

Settimana Coppi e Bartali 2019 : Mauro Finetto trionfa in maglia azzurra nell’ Ultima frazione. Corsa ad Hamilton : Parla italiano, con la maglia della Nazionale guidata da Davide Cassani in trionfo, l’ultima frazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019 : a festeggiare sul traguardo di Sassuolo, posto 153 chilometri dopo la partenza di Fiorano Modenese, è Mauro Finetto . Una delle vittorie più belle della carriera per quanto riguarda il veterano 33enne. La classifica generale è andata al giovanissimo australiano Lucas Hamilton ...

Influenza : oltre 7 - 6 milioni di italiani colpiti - 179mila casi nell’ Ultima settimana : Nell’ultima settimana , secondo il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, sono stati 179mila i casi segnalati di Influenza , e in oltre la metà delle regioni è terminato il periodo epidemico. Complessivamente oltre 7,6 milioni di persone si sono ammalate. “Per il secondo anno di seguito abbiamo avuto una stagione molto intensa, ma con virus diversi rispetto all’anno scorso. Nel 2017-2018, in cui si sono superati gli ...

Oroscopo Ultima settimana di marzo : periodo buono per l'Acquario : Anche il mese di marzo sta giungendo a termine e con l'arrivo della primavera non possono che rallegrarsi gli animi. Le situazioni si evolvono portando cambiamenti più o meno radicali nei vari aspetti della vita di ogni essere vivente. Le previsioni dell'Oroscopo preannunciano l'arrivo di importanti novità e di periodi positivi per alcuni dei segni zodiacali con gli astri che si mobilitano per rendere più ottimali le giornate per coloro nati ...