Sega Mega Drive Mini | Data di uscita | prezzo | giochi ed altri dettagli

(Di domenica 31 marzo 2019)annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato del, svelandodiedche vogliamo condividere con voi.: Tutto quello che c’è da sapere La nuovaconsole disarà disponibile sul mercato a partire dal 19 Settembre aldi 79,99 euro, ed includerà 40differenti tra cui:Ecco the Dolphin Castlevania: Bloodlines Space Harries II Shining Force Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine ToeJam & Earl Comix Zone Sonic The Hedgehog Altered Beast Gunstar Heroes I restanti verranno svelati prossimamente, ma come da lista aspettatevi i classici che hanno fatto la storia della piattaforma. La console proporrà come hardware lo stesso del Genesis Model 1 lanciato nel 1990, ma naturalmente disporrà dimensioni nettamente inferiori pari al 55% in ...

