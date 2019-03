Manager | l’industria paga più delle banche con bonus e azioni gratis

ilsole24ore

(Di domenica 31 marzo 2019) L’industria batte la finanza negli stipendi ai suoi uomini di punta: la classifica provvisoria dei compensi 2018quotate di Piazza Affari vede in testa i capiazienda di società non finanziarie. Decisivo l’apporto die dell’assegnazione digratuite....

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.