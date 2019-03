M5s | torna Di Battista | non mi candido in Europa | seguo un corso di falegnameria

Legittima difesa - sfregio M5s alla Lega : sì al Senato - ma le cifre non tornano : Sì alla Legittima difesa, approvata in via definitiva al Senato la riforma voluta da Matteo Salvini e dalla Lega. Ma in aula si registrano altri mal di pancia tra i grillini, alcuni dei quali palesemente contrari al provvedimento del Carroccio. Non soltanto perché al banco riservato al governo si so

Sondaggi SWG : sorpresa M5s che torna a crescere - Lega e Partito Democratico sono in calo : Il Movimento 5 Stelle del vicepremier Di Maio starebbe risalendo la china, mentre la Lega di Salvini e il Partito Democratico di Zingaretti starebbero indietreggiando. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio politico effettuato dell'istituto di ricerca Swg commissionato da Enrico Mentana e dal suo entourage per il Tg La7. Tale rilevazione statistica è datata 25 marzo ed è stata compiuta nei giorni compresi dal 20 al 24 marzo. Inoltre è stata ...

Sondaggi europee - dopo settimane di crisi risale il M5s : torna davanti al Pd : dopo settimane di continuo calo, il Movimento 5 Stelle registra una leggera risalita nei Sondaggi, raggiungendo il 21,3% e tornando davanti al Pd. La rilevazione di Swg in vista delle elezioni europee continua a premiare la Lega che, nonostante una lieve perdita di consensi, rimane il primo partito con più di 12 punti di vantaggio su tutti gli altri.Continua a leggere

Paragone (M5s) : 'Dobbiamo tornare cazzuti' e attacca la Lega : 'E' partito di sistema' : Da diversi mesi al timone dell'Italia c'è un Governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. La profonda eterogeneità tra le forze politiche fa sì che ogni soffiata di vento possa diventare una raffica in grado di minare alla stabilità di un esecutivo che si regge su un "contratto" e che per molti opinionisti è destinato a cadere ben prima della fine della legislatura, limite auspicato, almeno a parole, da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. ...

M5s - Paragone : “Dobbiamo tornare ad essere cazzuti”. E attacca la Lega : “Partito di sistema - noi per fortuna no” : Gianluigi Paragone interviene su facebook dopo il voto in Basilicata: “è vero siamo il primo partito, abbiamo sconfitto il Pd, va bene tutto. però per vincere il M5s deve tornare ad essere cazzuto. Sulle banche, sull’ambiente dobbiamo tornare a prendere decisioni importanti. Sulla Tap le cose non vanno come avevamo detto in campagna elettorale” e sulla Lega: “E’ il partito più di sistema che c’è oggi nel ...

Marcello De Vito arrestato per tangenti sul nuovo stadio Roma/ Tornado in casa M5s : Marcello De Vito, consigliere comunale di Roma del M5s è stato arrestato stamane con l'accusa di corruzione: tangenti sul nuovo stadio Roma

Sondaggi Tecnè : M5s torna a crescere - giù la Lega - trend positivo per il Pd e Forza Italia : Stando all’ultimo Sondaggio Tecnè commissionato da Forza Italia e diffuso sulle colonne de Il Giornale del direttore Alessandro Sallusti, emergerebbero alcune importanti novità da prendere in considerazione. Dopo diverse settimane in cui la Lega ha avuto una forte ascesa consensuale, per la prima volta in questo 2019, si registrerebbe per il Carroccio un calo consistente delle preferenze nazionali pari infatti all'1,3%. Infatti il movimento del ...

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al Senato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...

Sondaggi elettorali - il Pd torna sopra il 20% e il centrosinistra scavalca il M5s in crisi : Gli ultimi Sondaggi confermano la Lega come primo partito, con un vantaggio sempre più netto sugli inseguitori. Continua il costante calo del Movimento 5 Stelle che vede avvicinarsi anche il Pd: i dem, nei giorni delle primarie, infatti, ritornano sopra la soglia del 20%. E il centrosinistra ora è la seconda forza del Paese, superando proprio i Cinque Stelle.Continua a leggere

Pena dimezzata al femminicida “in preda a tempesta emotiva” - M5s e ministra Bongiorno : “Si torna al delitto d’onore” : Per l’avvocatessa che lo difende le espressioni “forse un po’ infelici” che compaiono nel pronunciamento della Corte d’Appello di Bologna vanno comunque lette “in un contesto della sentenza molto più ampio. Sui motivi abietti e futili non si discute” ma Michele Castaldo, l’assassino, “era seguito dal centro di igiene mentale e aveva tentato due suicidi”. Per la politica il dimezzamento della ...

Sondaggi - la Lega vicina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce anche Forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...

Sardegna - i flussi : “Un voto su 4 è rimasto al M5s. Gli altri astenuti o a destra. E una parte (minima) è tornata a sinistra” : Ex elettori che hanno scelto di astenersi e sostenitori pentiti passati a votare il centrodestra. È lì che è finita la grande maggioranza – più del 50% – degli elettori del Movimento 5 stelle alle ultime elezioni regionali in Sardegna. A dimostrarlo è un’analisi dei flussi elettorali compiuta su Sassari e Cagliari dall’Istituto Cattaneo per il quale “la perdita di voti rispetto all’exploit del 4 marzo appare ...

Deluso dalle urne - il M5s torna alle sorgenti : domani voto on line per acqua pubblica : Deluso dai risultati elettorali nelle elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna (almeno, in quest'ultimo caso, per quanto emerge dai primi dati provvisori dello spoglio), il Movimento 5 stelle si abbevera alle sorgenti da cui ha avuto origine. Sul Blog delle stelle, infatti, c'è l'annuncio di una serie di votazioni on line in programma per domani, sul tema dell'acqua pubblica. "domani, martedì 26 febbraio, si voteranno le Lex Iscritti su ...

RISULTATI ELEZIONI SARDEGNA/ M5s battuto - torna il bipolarismo centrodestra-Pd : RISULTATI ELEZIONI in SARDEGNA: secondo gli exit polls è testa a testa tra Solinas , centrodestra, 36,5-40,5%, e Zedda , Pd, 35-39%, . Disastro M5s