LIVE Inter-Lazio | Serie A 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di domenica 31 marzo 2019) Buon pomeriggio e bentrovati alladi, posticipo domenicale del 29° turno del campionato di calcio maschile diA. C’è tanta attesa per la sfida di San Siro considerando che è un scontro importante per la corsa alla Champions League. L’proverà ad allungare sul Milan, bloccato ieri dalla Sampdoria per 1-0 per mano di Gregoire Defrel complice l’errore di Gigio Donnarumma: proprio i blucerchiati hanno raggiunto i laziali con 45 punti, appaiati in zona Europa League. L’Atalanta è a più 3, con tre punti di ritardo dalla Champions: il Napoli scappa via, dopo il 4-1 alla Roma. Ci sono speranze per i posti in Champions?I nerazzurri non avranno a disposizione tre pedine importanti in una serata in cui Luciano Spalletti avrà bisogno del tifo dei propri sostenitori, come avvenuto nel derby vinto contro il Diavolo prima della sosta ...

javierzanetti : Oggi Spurs Legends-Inter Forever alle 17.30 ora locale (le 18.30 in Italia) per inaugurare The New Tottenham Hotspu… - passione_inter : LIVE Inter-Lazio: segui la diretta su - Inter_TV : ?? Segui il pre partita di #InterLazio su #InterTV Tra pochissimo live da San Siro! ???? #FCIM -