Genoa | Prandelli riunisce la squadra | i protagonisti della lite si scusano

Genoa - Prandelli svela : “lite negli spogliatoi tra due miei calciatori - prenderò provvedimenti” : Genoa, Cesare Prandelli ha parlato a caldo di uno screzio avvenuto negli spogliatoi del Grifone durante l’intervallo della gara di oggi L’allenatore del Genoa Cesare Prandelli, ha parlato dell’incontro perso oggi dai suoi uomini in casa dell’Udinese. Il tecnico, ai microfoni di Skysport, ha svelato quanto accaduto negli spogliatoio tra primo e secondo tempo, una lite interna in casa Genoa: “Ci sono stati momenti con molta ...

Genoa - Perinetti : 'Bene con Prandelli - ora la salvezza in anticipo' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della sfida con l'Udinese: 'Abbiamo fatto bene nella gestione Prandelli, con l'impresa contro la Juventus. Questa sarà una partita da scoprire, speriamo di continuare e consolidare la ...

Udinese-Genoa : dalle 15 La Diretta Tudor all'esame di Prandelli : Udinese e Genoa scendono in campo oggi alle 15 per la prima di 3 partite in programma in questo sabato di Serie A. I friulani, che 15 giorni fa sono usciti sconfitti dal San Paolo di Napoli col ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Udinese? Faremo una grande partita» : GENOVA - "Sono convinto che Faremo una grande partita" . Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Udine non ha dubbi e non teme un possibile rilassamento dei suoi giocatori dopo il successo ...

Genoa - Prandelli : “A Udine per fare una grande partita” : Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Udine non ha dubbi e non teme un possibile rilassamento dei suoi giocatori dopo il successo sulla Juventus: “Sono convinto che faremo una grande partita. Dovremo ripetere la prestazione vista con i bianconeri e mettere anche qualcosa in più perché è uno scontro diretto. Sarà una partita impegnativa e insidiosa anche perché affronteremo una squadra che è cambiata e che probabilmente ...

Allievi preparatori atletici nella casa del Genoa : a lezione con Prandelli : Due giorni nella casa del Genoa, per conoscere in prima persona le metodologie di allenamento dello staff tecnico rossoblù e per confrontarsi direttamente con i professionisti della società ligure, a cominicare dal tecnico Cesare Prandelli: è stata l’esperienza vissuta martedì 26 e mercoledì 27 marzo dagli Allievi del corso per diventare ‘Preparatore atletico’. Inaugurato lo scorso 18 aprile, questo corso ha un programma ...

Genoa - Radovanovic : 'Che vittoria con la Juve - Prandelli è stimolante' : Il centrocampista del Genoa Ivan Radovanovic , ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla della grande vittoria del Genoa contro la Juve, del club e di Prandelli. Ecco le sue dichiarazioni: 'Quella contro la Juventus è stata una vittoria pesante. Siamo sino ad ora l'...

Genoa - Prandelli potrebbe ridisegnare l'attacco sostituendo uno tra Kouamè e Sanabria : Il Genoa non ha più grandi obiettivi da raggiungere in questo finale di stagione, dunque Cesare Prandelli potrebbe concedere un'opportunità a quei giocatori con poco minutaggio sulle gambe. Favilli e Lapadula scalpitano Il tecnico ha dato l'impressione di voler dare spazio agli elementi rimasti ai margini della rosa per motivi differenti, come Gianluca Lapadula e Andrea Favilli. Un'operazione che l'ex tecnico della Nazionale italiana ha già ...

Prandelli si racconta dal ricordo della moglie Manuela agli anni di Firenze fino al Genoa : Prandelli si racconta al Corriere dello Sport. Il tecnico del Genoa ricorda la morte della moglie e le sue esperienze da allenatore. Inizia dagli anni a Firenze e dall’approccio con la città e i tifosi: “Sono molto legato a Firenze, all’inizio non capivo lo spirito fiorentino, ma poi è nato un grande rapporto. La generosità di questa gente è enorme, non dimenticherò mai tutte le manifestazioni d’affetto. Perchè lasciai la ...

Dossier mercato 8 - Genoa : confermato Prandelli - il sogno è Pjaca. Kouamé-Napoli in dubbio - torna Bertolacci : ... scovare talenti ai quattro angoli del mondo e realizzare con essi succose plusvalenze. Un vero e proprio trading di giocatori nel quale il Re dei Giocattoli dimostra da un decennio e mezzo di essere ...

Genoa : Prandelli e i giocatori in visita al Gaslini : A distanza di pochi mesi il Genoa è tornato in visita all’Istituto Gaslini, per rinnovare il proprio impegno e rilanciare la campagna di raccolta fondi, lanciata con Zentiva per attivare nuovi servizi al Centro Accoglienza Bambini e Famiglie. Mister Prandelli, il collaboratore Murgita, il tm manager Pellegri, i responsabili mktg e comunicazione Bruzzone e Sapienza, capitan Criscito, il vice Biraschi, Sturaro e Marchetti hanno incontrato ...

Genoa e Prandelli insieme a lungo? Spunta l'ipotesi di un nuovo contratto : Era tutt'altro che scontata l'ipotesi di un prolungamento contrattuale di Cesare Prandelli al Genoa. Anche perché la società rossoblu in queste ultime stagioni ha cambiato diverse volte allenatore, senza mai trovare la giusta continuità dopo l'addio di Gianpiero Gasperini. La cura Prandelli La vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus ha portato una ventata di entusiasmo in casa Genoa, con mister Prandelli acclamato ...