Gand-Wevelgem 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

(Di domenica 31 marzo 2019) Oggi (domenica 31 marzo) si correrà la. Questa classica del pavé che si svolge nelle Fiandre raggiunge la sua 81ma edizione ed è pronta a regalare ancora grande spettacolo. I corridori si sfideranno su un percorso di 251,5 km da Deinze a, caratterizzato da dieci muri, tra cui il mitico Kemmelberg, che verrà affrontato a 35 km dal traguardo. Da qui in poi la strada sarà però pianeggiante e sulla carta dovremmo quindi vedere un arrivo in volata, con l’atteso duello tra Peter Sagan ed il campione italiano Elia Viviani, che cercherà di riscattarsi dopo la beffa dello scorso anno.La corsa partirà da Deinze alle 11.15, mentre l’arrivo aè previsto tra le 17.00 e le 17.40, in base alla media oraria. Lasarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 dalle 14.30 e in direttasu Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto ...

